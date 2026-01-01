Faça do seu site o lugar ideal para estar com um domínio .pub
R$ 257,99ECONOMIZE 30%R$ 180,99 /1º ano
Um domínio .pub é igualmente adequado para pubs e editoras; um domínio .pub destaca cervejas, eventos ou publicações.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
O que é um domínio .pub?
Com sua ligação a encontros sociais e espaços comunitários, um domínio .pub é perfeito para sites focados em vida noturna, eventos, música e tudo que remeta à "diversão".
Também é uma abreviação de "publicação", tornando essa extensão de domínio uma ótima escolha para blogs, revistas e veículos de comunicação. É uma maneira divertida e memorável de representar qualquer plataforma relacionada a publicações ou conteúdo.
Por que registrar um domínio .pub?
Um domínio .pub transforma seu endereço web em uma declaração. Ele transmite instantaneamente às pessoas que seu foco é diversão, conexão e entretenimento.
Seja você dono de um bar, um blog ou um site comunitário, o domínio .pub ajuda você a deixar sua marca e ser facilmente encontrado. E o melhor de tudo? Não há restrições regionais.
Garanta já o seu domínio .pub e mostre o seu espaço único.