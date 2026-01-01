O que é um domínio .pub?

Com sua ligação a encontros sociais e espaços comunitários, um domínio .pub é perfeito para sites focados em vida noturna, eventos, música e tudo que remeta à "diversão".

Também é uma abreviação de "publicação", tornando essa extensão de domínio uma ótima escolha para blogs, revistas e veículos de comunicação. É uma maneira divertida e memorável de representar qualquer plataforma relacionada a publicações ou conteúdo.