O que significa um domínio .blue?

A cor azul é profundamente simbólica – frequentemente associada à confiança, criatividade, profissionalismo e paz. Isso faz do .blue uma excelente escolha para tudo, desde startups de tecnologia e iniciativas ambientais até portfólios pessoais, instituições de caridade e marcas de moda.

É também uma ótima opção para jogos de palavras criativos e identidade visual baseada em cores, ajudando seu site a se destacar e, ao mesmo tempo, reforçando sua mensagem.