Tranquilo, sereno e repleto de significado – um domínio .blue é uma maneira singular de construir uma identidade online memorável e carregada de emoção.

.blue
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Confira outras extensões de domínio

O que significa um domínio .blue?

A cor azul é profundamente simbólica – frequentemente associada à confiança, criatividade, profissionalismo e paz. Isso faz do .blue uma excelente escolha para tudo, desde startups de tecnologia e iniciativas ambientais até portfólios pessoais, instituições de caridade e marcas de moda.
É também uma ótima opção para jogos de palavras criativos e identidade visual baseada em cores, ajudando seu site a se destacar e, ao mesmo tempo, reforçando sua mensagem.
O cursor do mouse aponta para uma página da web que exibe o texto "www", indicando um endereço de site.

Por que escolher um nome de domínio .blue?

Com o .blue, você está escolhendo mais do que apenas uma cor – você está escolhendo uma sensação. Ele evoca confiabilidade e tranquilidade, tornando seu site mais acessível e memorável desde o primeiro contato.
Como o domínio .blue é menos saturado do que os domínios tradicionais, você terá mais flexibilidade para escolher o nome que deseja. E está aberto a todos – sem limitações, apenas liberdade criativa.
Quer dar cor e significado à sua marca? Registre seu domínio .blue hoje mesmo e dê vida à sua visão online.
Diagrama ilustrando uma rede com um cadeado e uma chave, simbolizando segurança e controle de acesso em sistemas digitais.

