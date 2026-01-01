O que é um domínio .press?

Um domínio .press foi criado para qualquer pessoa que trabalhe em jornalismo, mídia, comunicação ou relações públicas.

Seja para lançar um site de notícias, gerenciar uma sala de imprensa ou compartilhar comunicados oficiais, isso demonstra que seu conteúdo é oportuno, confiável e pronto para publicação.