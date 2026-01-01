Dê destaque aos seus trabalhos com um domínio .press
R$ 427,99ECONOMIZE 96%R$ 16,99 /1º ano
Transmita credibilidade com um domínio .press – é uma excelente escolha para jornalistas, veículos de comunicação e equipes de relações públicas.
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Na compra de uma Hospedagem Premium de 12 meses, ganhe um domínio .press grátis.
O que é um domínio .press?
Um domínio .press foi criado para qualquer pessoa que trabalhe em jornalismo, mídia, comunicação ou relações públicas.
Seja para lançar um site de notícias, gerenciar uma sala de imprensa ou compartilhar comunicados oficiais, isso demonstra que seu conteúdo é oportuno, confiável e pronto para publicação.
Por que registrar um domínio .press?
Escolher um domínio .press pode ajudar você a se destacar.
- Ele foi criado especificamente para publicação. Mostra aos visitantes que seu site é relacionado a notícias ou mídia à primeira vista.
- É ideal para jornalistas e equipes de relações públicas. Hospede artigos, comunicados de imprensa, kits de mídia ou portfólios.
- Ele aumenta a confiança e a autoridade, adicionando profissionalismo à sua presença digital.
Sejam notícias de última hora ou fofocas recentes, um domínio .press ajudará as pessoas a ficarem sabendo das notícias diretamente de você.
Publique notícias em primeira mão com um domínio .press hoje mesmo.
Informações de domínio para .press
TLD
.press
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
A proteção da privacidade é suportada?
Sim
A fechadura é suportada?
Sim
O IDN é suportado?
Sim
O DNSSEC é compatível?
Sim
Taxa da ICANN
R$ 1,09