Conecte-se com os peruanos – adquira um domínio que fale com eles.
Ter o domínio de nível superior de código de país (ccTLD) oficial do Peru no URL do seu site demonstra seriedade. Isso ajuda a construir confiança com os moradores locais e visitantes da região, e sinaliza que sua empresa está comprometida em atender o mercado peruano.
Por que um domínio .pe?
Um domínio .pe enraíza sua marca no Peru, reforçando a identidade local e aumentando a credibilidade junto ao público peruano.
Seja para criar um blog, fundar uma startup ou para consolidar uma empresa no Peru, o domínio .pe é ideal para causar um impacto significativo na região.
Mantenha-se à frente no espaço digital peruano.
Na Hostinger, registrar um domínio .pe é rápido e fácil. Você desfrutará de gerenciamento descomplicado, serviços de DNS confiáveis e preços competitivos para colocar seu site no ar sem demora.
Aliás, ótimos nomes de domínio não ficam disponíveis por muito tempo. Uma vez registrados, já era. Portanto, quanto antes você registrar, maiores serão suas chances de conseguir o domínio .pe perfeito.