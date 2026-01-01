O que é um domínio .cleaning?

Um domínio .cleaning é um domínio de nível superior criado para profissionais e empresas de limpeza. De serviços residenciais e comerciais a fornecedores de equipamentos e plataformas de reservas, ele ajuda a dar à sua marca uma presença online focada e confiável.

É especialmente útil em mercados locais competitivos, onde a confiança e a clareza são essenciais. Um domínio .cleaning torna sua empresa mais fácil de encontrar — e mais fácil de escolher.

Melhore sua presença online com um domínio que trabalhe tanto quanto você.