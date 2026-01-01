Cause uma primeira impressão impecável com um domínio .limpeza
R$ 477,99ECONOMIZE 30%R$ 334,99 /1º ano
Um domínio .cleaning informa aos visitantes exatamente o que você faz – e constrói confiança desde o início.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Por que escolher um domínio .cleaning?
Transforme seu nome de domínio em sua ferramenta de marketing mais poderosa.
- Mostre aos visitantes que seu site é dedicado a serviços de limpeza – sem necessidade de adivinhação.
- Aumente a confiança local e ajude os clientes a se sentirem seguros ao escolher seu serviço com um domínio claro e profissional.
- Melhore a visibilidade com uma extensão rica em palavras-chave que esteja alinhada com o que as pessoas estão procurando.
- Use-a para limpeza residencial, contratos de escritório, serviços de nicho ou até mesmo plataformas de franquia.
O que é um domínio .cleaning?
Um domínio .cleaning é um domínio de nível superior criado para profissionais e empresas de limpeza. De serviços residenciais e comerciais a fornecedores de equipamentos e plataformas de reservas, ele ajuda a dar à sua marca uma presença online focada e confiável.
É especialmente útil em mercados locais competitivos, onde a confiança e a clareza são essenciais. Um domínio .cleaning torna sua empresa mais fácil de encontrar — e mais fácil de escolher.
Melhore sua presença online com um domínio que trabalhe tanto quanto você.