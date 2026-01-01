Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Mantenha a sua marca atualizada com um domínio .cool

R$  290,99ECONOMIZE 89%
R$  32,99 /1º ano

Um domínio .cool é ideal para formadores de opinião, marcas ou criadores de conteúdo que desejam se destacar com um endereço web divertido e único.

.cool
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Confira outras extensões de domínio

Tranquilo, calmo e sereno

A extensão .cool é perfeita para influenciadores, designers, artistas, marcas de estilo de vida, YouTubers e startups originais. Você também deve considerá-la para lançamentos de produtos, projetos pessoais, clubes ou conteúdo com uma pegada divertida, cultural ou inusitada.
Se a sua marca se destaca pela originalidade, humor ou apelo ao público jovem, o domínio .cool é a escolha perfeita para você.
O cursor do mouse aponta para uma página da web que exibe o texto "www", indicando um endereço de site.

Por que escolher um domínio .cool?

Um domínio .cool é divertido, fácil de lembrar e abre portas para uma estratégia de marca inteligente. Ele ajuda seu conteúdo a se destacar em meio a uma infinidade de domínios com aparência séria e oferece ao seu público algo inesquecível.
Seja para viralizar, construir uma base de seguidores fiéis ou simplesmente causar impacto, o domínio .cool adiciona personalidade ao seu nome sem rodeios.
Seja autêntico. Registre seu domínio .cool hoje mesmo e dê ao seu site um nome tão impactante quanto a sua marca.
Explore as possibilidades e escolha o melhor TLD para o seu site

