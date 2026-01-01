Tranquilo, calmo e sereno

A extensão .cool é perfeita para influenciadores, designers, artistas, marcas de estilo de vida, YouTubers e startups originais. Você também deve considerá-la para lançamentos de produtos, projetos pessoais, clubes ou conteúdo com uma pegada divertida, cultural ou inusitada.

Se a sua marca se destaca pela originalidade, humor ou apelo ao público jovem, o domínio .cool é a escolha perfeita para você.