O que é um domínio .vet?

Para quem trabalha na área da saúde animal, um domínio .vet é uma extensão particularmente adequada para representar sua atividade. Seja você um blogueiro que oferece dicas para tutores de animais de estimação ou um veterinário que administra sua própria clínica, é o domínio ideal para que as pessoas encontrem você quando precisarem.

Compartilhe seu conhecimento sobre animais e ajude a cuidar dos melhores amigos do homem – um domínio .vet ampliará seu alcance.