Soins aux animaux avec un domaine .vet

Un domaine .vet est conçu pour permettre aux vétérinaires, aux cliniques vétérinaires et aux services de soins pour animaux de compagnie de communiquer avec leurs clients, de partager leur expertise ou de promouvoir leur activité en ligne.

.vet
Qu'est-ce qu'un domaine .vet ?

Pour les professionnels de la santé animale, l'extension .vet est particulièrement adaptée pour représenter leur activité. Que vous proposiez des conseils aux propriétaires d'animaux via un blog ou que vous gériez votre propre cabinet vétérinaire, c'est le domaine idéal pour que l'on vous trouve facilement lorsqu'on a besoin de vous.
Partagez vos connaissances sur les animaux et soignez les meilleurs amis de l'homme – un domaine .vet augmentera votre visibilité.
Pourquoi enregistrer un domaine .vet ?

Démarquez-vous avec un nom qui parle de lui-même.

  • Inspirez confiance instantanément en affirmant votre expertise en soins animaliers.
  • Améliorez votre visibilité dans les résultats de recherche grâce à un nom de domaine ciblé.
  • Profitez d'une grande flexibilité, quel que soit votre secteur d'activité : clinique vétérinaire généraliste ou spécialisée dans les petits animaux, ce nom de domaine est idéal.
Que vous soyez vétérinaire en exercice, une clinique vétérinaire, un fournisseur de produits de santé animale ou une école vétérinaire, .vet est court, pertinent et facile à retenir.
Commencez dès aujourd'hui à aider et à soigner grâce à un domaine .vet.
