Qu'est-ce qu'un domaine .boutique ?

Un domaine .boutique est idéal pour les petites marques élégantes et indépendantes. Il indique aux visiteurs que votre site propose des produits soignés et originaux, loin de la production de masse.

Des boutiques en ligne aux studios locaux, c'est la solution idéale pour les entreprises qui misent sur la créativité et l'attention portée aux clients.