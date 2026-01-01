Devenez l'architecte de votre marque avec un domaine .haus
Un domaine .haus est conçu pour les agences d'architecture, les décorateurs d'intérieur et les entreprises spécialisées dans l'habitat.
Qu'est-ce qu'un domaine .haus ?
Un domaine .haus est une alternative élégante aux adresses web traditionnelles pour les professionnels de l'architecture, de l'immobilier ou du design. Dérivé du mot allemand signifiant « maison », il apporte une touche internationale tout en soulignant clairement votre spécialisation dans les maisons, les bâtiments et les espaces de vie.
Que vous mettiez en valeur votre travail de design, vendiez des biens immobiliers ou lanciez une marque de style de vie, .haus vous aide à définir votre présence numérique.
Pourquoi choisir un domaine .haus ?
Un domaine .haus peut vous aider à définir votre marque.
- Ce domaine moderne vous distingue instantanément des options génériques comme le .com.
- Facile à associer à une marque, il est clair, court et facile à mémoriser.
- Son attrait est international. Il convient parfaitement aux marques internationales et aux publics sensibles à l'esthétique minimaliste.
Mettez en valeur vos plus belles réalisations avec un domaine .haus et obtenez l'URL que vous souhaitez, sans sacrifier votre nom de marque.
Offrez à votre marque un nouveau foyer élégant avec un domaine .haus.