.digital est un domaine de premier niveau générique (gTLD) non spécifique à un pays : n’importe qui peut l’enregistrer pour n’importe quel usage.

Cela dit, le terme « digital » est fortement associé à la technologie, ce qui rend cette extension idéale pour les startups technologiques, les agences de marketing digital et les entreprises de médias.

Les sites web vendant des produits téléchargeables, comme des livres numériques, des morceaux de musique, des vidéos et des photos libres de droits, peuvent également tirer profit du domaine de premier niveau .digital.