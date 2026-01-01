डिजिटल डोमेन

Websites selling downloadable products, like eBooks, music tracks, videos, and stock photos, can also benefit from the .digital top-level domain.

That said, the term digital is highly associated with technology, making this extension perfect for tech startups, digital marketing agencies, and media companies.

.digital is a generic top-level domain (gTLD) not specific to a single country – anyone can register it for any purpose.

क्या .digital एक अच्छा डोमेन नाम है?