.photos डोमेन के साथ ध्यान आकर्षित करें

यह डोमेन फोटोग्राफरों, रचनाकारों और दृश्य कहानीकारों के लिए बनाया गया है।

.photos
.photos डोमेन क्या है?

.photos डोमेन उन सभी लोगों के लिए बना है जो ऑनलाइन फोटोग्राफी साझा करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या बेचते हैं। यह व्यक्तिगत पोर्टफोलियो, पेशेवर स्टूडियो, गैलरी या फोटो समुदायों के लिए एकदम उपयुक्त है।
वेडिंग फोटोग्राफरों और फ्रीलांसरों से लेकर शिक्षकों और शौकिया फोटोग्राफरों तक, .photos डोमेन पहली क्लिक से ही आपके फोकस को दर्शाता है।
.photos डोमेन नाम क्यों पंजीकृत करें?

एक .photos डोमेन आपको एक अत्यधिक दृश्य उद्योग में अलग पहचान बनाने में मदद करता है।

  • तुरंत यह संकेत दें कि आपकी वेबसाइट फोटोग्राफी या दृश्य सामग्री पर केंद्रित है।
  • .com जैसे भीड़भाड़ वाले डोमेन के विपरीत, .photos एक्सटेंशन आपको अपना पसंदीदा नाम प्राप्त करने का बेहतर मौका देता है।
  • यह सर्च इंजन और उपयोगकर्ताओं को आपकी साइट के बारे में जल्दी समझने में मदद करता है।
यह लचीला भी है, इसलिए आप इसका उपयोग पोर्टफोलियो से लेकर स्टूडियो, ब्लॉग से लेकर ई-कॉमर्स तक किसी भी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। अपनी .photos डोमेन का उपयोग अपनी इच्छानुसार करें और सबसे अलग दिखें।
क्या आप अपना .photos डोमेन हासिल करने के लिए तैयार हैं? आज ही रजिस्टर करें और अपनी रचनात्मकता को दुनिया भर में साझा करें।
.photos के लिए डोमेन जानकारी

टीएलडी
.photos
टीएलडी प्रकार
gTLD
न्यूनतम पंजीकरण अवधि
1 वर्ष
पंजीकरण की अधिकतम अवधि
10 वर्ष
क्या गोपनीयता संरक्षण समर्थित है?
हाँ
क्या लॉक समर्थित है?
हाँ
क्या DNSSEC समर्थित है?
हाँ
आईसीएएनएन शुल्क
₹17.44

