एक आकर्षक .gg डोमेन नाम के साथ अपना गेमिंग सर्वर, फोरम, ईस्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म या इनके बीच कुछ भी लॉन्च करें।

.gg डोमेन क्या होता है?

.gg, जो मूल रूप से ग्वेर्नसे के लिए था, अब गेमिंग में 'अच्छे खेल' के साथ इसके जुड़ाव के कारण एक लोकप्रिय विकल्प है।
गेमिंग समुदाय, डेवलपर्स और ईस्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के लिए बिल्कुल उपयुक्त। अपना .gg डोमेन सुरक्षित करें और एक यादगार ऑनलाइन उपस्थिति बनाएं।
.gg डोमेन क्यों चुनें?

  • ग्वेर्नसे का कंट्री कोड, गेमिंग और ईस्पोर्ट्स समुदायों द्वारा अपनाया गया
  • सभी के लिए खुला, कोई प्रतिबंध नहीं
  • स्ट्रीमर्स, प्रो गेमर्स और गेमिंग स्टार्टअप्स के बीच लोकप्रिय
  • ईस्पोर्ट्स उद्योग में तुरंत विश्वसनीयता स्थापित करता है
  • संक्षिप्त और ट्रेंडी, तकनीकी रूप से जानकार दर्शकों के लिए बढ़िया
