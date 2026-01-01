अपनी सेना को इकट्ठा करो

.army डोमेन उन सभी समुदायों के लिए उपयुक्त है जो अनुशासन, टीम वर्क या वफादारी को महत्व देते हैं। यह पूर्व सैनिकों के संगठनों, फिटनेस कार्यक्रमों, ऑनलाइन गेम्स, फैन कम्युनिटी, स्ट्रीटवियर ब्रांड्स या किसी उद्देश्य से प्रेरित आंदोलनों के लिए बेहतरीन है।

यह उन मार्केटिंग अभियानों या प्लेटफार्मों के लिए भी एकदम सही है जो अपने अनुयायियों को "सेना" के रूप में संदर्भित करते हैं - जिससे अपनेपन और पहचान की एक मजबूत भावना विकसित करने में मदद मिलती है।