.works डोमेन के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करें
₹ 3,929.00 ₹ 439.00 /पहला वर्ष
.works डोमेन क्रिएटिव लोगों, फ्रीलांसरों या व्यवसायों के लिए अपनी परियोजनाओं या शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए बहुत अच्छा है।
अपने डोमेन को ही सारा काम करने दीजिए।
.works डोमेन उन रचनाकारों, डिजाइनरों, इंजीनियरों, सलाहकारों, एजेंसियों और टीमों के लिए उपयुक्त है जो अपने पोर्टफोलियो, सेवाओं या सहयोगात्मक प्रयासों को प्रदर्शित करना चाहते हैं।
यह व्यक्तिगत परियोजनाओं, केस स्टडी साइटों, सामुदायिक पहलों या किसी भी ऐसे उद्यम के लिए भी बहुत अच्छा है जहां परिणाम - यानी "काम" - ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
.works डोमेन नाम क्यों चुनें?
.works डोमेन उद्देश्य और व्यावसायिकता को दर्शाता है। यह सामान्य डोमेन से इस मायने में अलग है कि यह आगंतुकों को स्पष्ट रूप से बताता है कि वे क्या उम्मीद कर सकते हैं - परियोजनाएं, सेवाएं या रचनात्मक परिणाम जो काम को पूरा करते हैं।
जब आपका मनचाहा .com या .net डोमेन उपलब्ध न हो, तो यह एक स्मार्ट ब्रांडिंग विकल्प भी है। संक्षिप्त, प्रासंगिक और यादगार, .works आपको अपनी सेवाओं के इर्द-गिर्द एक मजबूत डिजिटल पहचान बनाने में मदद करता है।
क्या आप अपना सर्वश्रेष्ठ काम प्रदर्शित करने के लिए तैयार हैं? आज ही अपना .works डोमेन पंजीकृत करें और अपनी वेबसाइट को ऐसा नाम दें जो आपके काम को दर्शाता हो।