.agency डोमेन रजिस्टर करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

1. हमारे डोमेन चेकर पर स्क्रॉल करें और अपनी पसंद का .agency डोमेन नाम टाइप करके उसकी उपलब्धता जांचें।

2. कार्ट में जोड़ें बटन पर क्लिक करें और भुगतान प्रक्रिया पूरी करें।

3. डोमेन पंजीकरण अवधि चुनें।

4. ईमेल पता दर्ज करके या सोशल मीडिया अकाउंट से लॉग इन करके एक खाता बनाएं।

5. भुगतान विधि चुनें।

ICANN द्वारा मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रार होने के नाते, हम आपको केवल डोमेन पंजीकरण सेवा ही नहीं देते, बल्कि Whois गोपनीयता सुरक्षा और चौबीसों घंटे उपलब्ध हमारी मित्रवत ग्राहक सहायता टीम की सेवाएं भी प्रदान करते हैं।