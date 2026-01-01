सीमित-समय ऑफर हाथ से न जाने दें!
एक्स्प्लोर करें

.it डोमेन नाम

1,489.00
64% की बचत
529.00 /पहला वर्ष

.it डोमेन के साथ रचनात्मक बनें या इटली में अपनी वेबसाइट का प्रचार करें।

.it
निःशुल्क WHOIS गोपनीयता सुरक्षा
24/7 सहायता
तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं
अन्य डोमेन एक्सटेंशन्स देखें

प्रीमियम वेब होस्टिंग के साथ 12 माह के लिए मुफ्त .it डोमेन पाएं

Free .it domain

.it डोमेन का क्या अर्थ है?

.it इटली को आवंटित राष्ट्रीय शीर्ष-स्तरीय डोमेन है, जो आपको इतालवी बाज़ार में अपने उत्पादों या सेवाओं को बेचने में मदद करता है। .it वेबसाइटें आगंतुकों को तुरंत सूचित करती हैं कि व्यवसाय इस खूबसूरत देश से जुड़े हैं, या इतालवी उत्पादों से निकटता से संबंधित हैं।
.it डोमेन नामों का उपयोग करने से इटली में आपकी वृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय खोज परिणामों में आपकी साइट की दृश्यता बढ़ाकर आपको एसईओ लाभ भी मिलेगा।
यदि आप यूरोपीय संघ में स्थित हैं, तो आप .it एक्सटेंशन के साथ डोमेन हैक्स भी बना सकते हैं। आप अपने डोमेन नामों में ex.it और spl.it जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं।
.it domain

.it डोमेन क्यों चुनें?

  • इटली का आधिकारिक ccTLD, इतालवी बाज़ार को लक्षित करने वाले व्यवसायों के लिए आदर्श
  • यूरोपीय संघ में व्यक्तियों और कंपनियों के लिए खुला (पात्रता आवश्यक)
  • इतालवी भाषी दर्शकों के साथ मजबूत विश्वास बनाता है
  • इटली के भीतर स्थानीय खोज परिणामों में दृश्यता बढ़ाता है।
.it domain

हमारी TLD सूची में से नई संभावनाएं एक्स्प्लोर करें

.ai

.blog

.cc

.cloud

.co

.co.in

.com

.fun

.in

.io

.net

.online

.org

.pro

.sbs

.shop

.space

.store

.tech

.academy

अधिक विकल्प देखें

.it डोमेन के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

.it डोमेन नामों के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें

.it डोमेन क्या है?

.it इटली के लिए एक कंट्री-कोड टॉप-लेवल डोमेन (TLD) है। इटली के उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करने वाली कंपनियों को अपनी वेबसाइट को उस बाज़ार में अलग दिखाने के लिए .it डोमेन नामों पर विचार करना चाहिए।

एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि .it डोमेन देश के भीतर खोज इंजनों पर बेहतर रैंकिंग प्राप्त करते हैं। यदि आप इतालवी ग्राहकों को लक्षित कर रहे हैं, तो इतालवी डोमेन खरीदना आपके विपणन को आसान बना देगा।

इतालवी ग्राहक .it डोमेन से परिचित हैं और संभवतः इस एक्सटेंशन वाली साइटों को पसंद करते हैं, जिससे आपके उत्पाद या सेवाएं स्थानीय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक आकर्षक बन जाती हैं।

हालांकि, इतालवी कंपनियों के लिए एक बेहतरीन TLD होने के अलावा, इसका उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों और अन्य ब्रांडों द्वारा भी किया जाता है जिनके नामों में "it" शब्द होता है।

.it डोमेन नाम कौन खरीद सकता है?

.it डोमेन का पंजीकरण कोई भी कर सकता है, बशर्ते आप यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) के किसी देश, वेटिकन राज्य, सैन मैरिनो गणराज्य या स्विस परिसंघ के नागरिक, निवासी हों या आपका संगठन इनमें से किसी देश में स्थित हो।

ध्यान रखें कि यह डोमेन नाम इटली में काम करने वाले व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हालांकि, यह आपकी कंपनी के लिए एक आकर्षक और यादगार वेबसाइट नाम बनाने में आपकी मदद कर सकता है।

.it डोमेन पंजीकृत करने के इच्छुक लोग यह देखने के लिए डोमेन खोज कर सकते हैं कि उनका वांछित डोमेन नाम उपलब्ध है या नहीं।

क्या मैं सैन मैरिनो के लिए .it डोमेन पंजीकृत कर सकता हूँ?

जी हां, .it डोमेन का पंजीकरण सैन मैरिनो गणराज्य में पंजीकृत नागरिक या निवासी व्यक्तियों के साथ-साथ वहां पंजीकृत व्यवसायों द्वारा भी किया जा सकता है। .it साइटों का इटली से गहरा संबंध है, लेकिन यूरोपीय संघ में कार्यरत व्यवसाय और वेबसाइटें भी .it डोमेन का उपयोग करके पंजीकरण करा सकती हैं और "it" का उपयोग करके डोमेन हैकिंग का लाभ उठा सकती हैं।

.it डोमेन नाम खरीदने में कितना खर्च आता है?

आप Hostinger से ₹1,489.00 में .it डोमेन नाम खरीद सकते हैं। .it डोमेन के लिए प्रारंभिक पंजीकरण और नवीनीकरण की कीमतें समान हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप डोमेन की समाप्ति तिथि से पहले उसका नवीनीकरण कर लें, हम आपको पर्याप्त चेतावनी देंगे। हालांकि, हम आपको डोमेन नाम का स्वामित्व बनाए रखने के लिए ऑटो-नवीनीकरण विकल्प को सक्षम करने की सलाह देते हैं।

हमें ICANN द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि हम आपको केवल डोमेन पंजीकरण सेवा ही नहीं, बल्कि अतिरिक्त डेटा सुरक्षा के लिए निःशुल्क SSL प्रमाणपत्र और चौबीसों घंटे उपलब्ध मैत्रीपूर्ण ग्राहक सहायता भी प्रदान कर रहे हैं।

क्या आपने पहले से ही किसी अन्य रजिस्ट्रार के साथ .it वेबसाइट पंजीकृत की है? इसे Hostinger में माइग्रेट करना बहुत ही सरल प्रक्रिया है। डोमेन स्थानांतरण अनुरोध करें, और हम आपके लिए सभी तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखेंगे।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।