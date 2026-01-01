.it domain

आप Hostinger से ₹1,489.00 में .it डोमेन नाम खरीद सकते हैं। .it डोमेन के लिए प्रारंभिक पंजीकरण और नवीनीकरण की कीमतें समान हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप डोमेन की समाप्ति तिथि से पहले उसका नवीनीकरण कर लें, हम आपको पर्याप्त चेतावनी देंगे। हालांकि, हम आपको डोमेन नाम का स्वामित्व बनाए रखने के लिए ऑटो-नवीनीकरण विकल्प को सक्षम करने की सलाह देते हैं।

हमें ICANN द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि हम आपको केवल डोमेन पंजीकरण सेवा ही नहीं, बल्कि अतिरिक्त डेटा सुरक्षा के लिए निःशुल्क SSL प्रमाणपत्र और चौबीसों घंटे उपलब्ध मैत्रीपूर्ण ग्राहक सहायता भी प्रदान कर रहे हैं।

क्या आपने पहले से ही किसी अन्य रजिस्ट्रार के साथ .it वेबसाइट पंजीकृत की है? इसे Hostinger में माइग्रेट करना बहुत ही सरल प्रक्रिया है। डोमेन स्थानांतरण अनुरोध करें, और हम आपके लिए सभी तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखेंगे।