.software डोमेन के साथ साइनअप और डाउनलोड बढ़ाएं
₹ 4,189.0075% की बचत₹ 1,049.00 /पहला वर्ष
अपने SaaS समाधान या ऐप डेवलपमेंट एजेंसी के लिए .software डोमेन पंजीकृत करें।
.software के साथ जीवन को आसान बनाएं
ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने से लेकर शारीरिक व्यायाम को ट्रैक करने तक, ऐप्स हर काम को बेहद आसान बना देते हैं। सीआरएम सिस्टम और मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स जैसे एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर ने भी अनगिनत संगठनों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है।
अब, कंप्यूटर प्रोग्रामर और मोबाइल ऐप डेवलपर प्रतिस्पर्धी तकनीकी क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए .software डोमेन का उपयोग कर सकते हैं। आज ही अपना .software डोमेन नाम पंजीकृत करें और लोगों को बताएं कि आपका सॉफ़्टवेयर किस प्रकार उनके जीवन को बेहतर बना सकता है।
.software डोमेन क्यों चुनें?
चाहे आप एक अनुभवी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हों या कोडिंग से जीविका कमाने की चाह रखने वाले कॉलेज के छात्र हों, .software डोमेन आपके बेहतरीन काम को प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है। उपयोगकर्ता एक नज़र में जान जाएंगे कि आपकी साइट सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करती है।
.com और .net जैसे लोकप्रिय डोमेन डोमेन की तुलना में, .software जैसे उद्योग-विशिष्ट एक्सटेंशन याद रखने में भी आसान होते हैं। आप kevinbuilds.software, marketing.software या reviewsofbest.software जैसे डोमेन ट्रिक्स आज़माकर एक अमिट छाप छोड़ सकते हैं।