यदि आपने Hostinger पर .studio डोमेन नाम पंजीकृत किया है, तो इसे हमारे hPanel पर बिलिंग -> सेवाएँ पृष्ठ पर नवीनीकृत करें। अभी नवीनीकृत करें बटन पर क्लिक करें और नवीनीकरण शुल्क ₹4,099.00 का भुगतान करें। ध्यान दें कि डोमेन का नवीनीकरण समाप्ति तिथि से दो महीने पहले ही संभव है, इसलिए यह बटन आपको तभी दिखाई देगा जब यह विकल्प उपलब्ध होगा।

लेकिन यदि समाप्ति तिथि निकल चुकी है तो क्या होगा? घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि यह अभी भी अनुग्रह अवधि के भीतर है, तो नवीनीकरण बटन काम करेगा। डोमेन के रिडेम्पशन अवधि के दौरान हमारी ग्राहक सहायता टीम से संपर्क करें - इस प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

अनुग्रह अवधि समाप्त होने की चिंता से बचने के लिए, बस स्वतः नवीनीकरण सक्षम रखें। यदि आपने अपना .studio डोमेन कहीं और पंजीकृत किया है, तो आप इसे Hostinger पर स्थानांतरित करके यहाँ नवीनीकृत भी कर सकते हैं।