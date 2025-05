आपके द्वारा उपयोग किया जाने वाला TLD आपकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, .xyz URL किसी विशिष्ट देश या उद्योग का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसलिए यदि आप कोई बहुउद्देश्यीय वेबसाइट बनाना चाहते हैं या व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक अनोखा डोमेन नाम चाहते हैं, तो .xyz आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। हम उन छोटे व्यवसायों को भी .xyz की सलाह देते हैं जिनका बजट अधिक नहीं है।

दूसरी ओर .com व्यावसायिक उपयोग के लिए बना है, जैसे बिज़नेस वेबसाइट। यदि आपका ब्रांड नया है, तो .com की लोकप्रियता के माध्यम से आप अपने ब्रांड की अच्छी छवि बना सकते हैं और अपने ग्राहकों का विश्वास आसानी से जीत सकते हैं। हालांकि, .com डोमेन रजिस्टर करना अपेक्षाकृत महंगा होता है और इसकी उपलब्ध्ता भी सीमित होती है।