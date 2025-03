Vršna domena koju koristite trebala bi ovisiti o vašim potrebama.

Na primjer, .xyz URL nije povezan s određenom zemljom ili industrijom. Dakle, izvrsna je ako želite stvoriti web stranicu s više namjena ili zatražiti jedinstveno ime web stranice za osobnu upotrebu. Također je preporučujemo malim poduzetnicima s ograničenim budžetom.

S druge strane, .com je namijenjen za komercijalnu upotrebu – poput poslovne web stranice. Popularnost .com olakšava izgradnju autoriteta i stjecanje povjerenja klijenata. Međutim, domena .com obično je mnogo skuplja i ograničene je dostupnosti.