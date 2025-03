Käyttämäsi domainpäätteen tulisi riippua tarpeistasi.

.xyz-päätteiselle URL-osoitteelle ei esimerkiksi ole määriteltyä maata tai toimialaa. Se sopii siis erinomaisesti monikäyttöiselle sivustolle tai kun etsit ainutlaatuista sivustonimeä henkilökohtaiseen käyttöön. Suosittelemme sitä myös tiukemmalla budjetilla toimiville pienyrityksille.

.com puolestaan on tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, kuten yrityssivustoille. .comin suosion ansiosta se antaa auktoriteettia ja voittaa asiakkaiden luottamuksen helpommin. .com-domain on kuitenkin yleensä huomattavasti kalliimpi ja sen saatavuus on rajoitettu.