Miksi sinun kannattaa valita .net-domain?

.net-domainilla parannat brändisi mainetta, olitpa sitten perustamassa mitä tahansa yrityssivustosta verkkoportfolioon. Koska tämä pääte on tuttu useimmille käyttäjille, on potentiaalisten asiakkaiden helpompi luottaa sinuun. Päätteen suurin etu on se, että et todennäköisesti joudu kilpailemaan haluamastasi domainista yhtä paljon kuin .com-päätteellisestä vaihtoehdosta.