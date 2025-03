Beides sind respektable und originelle Top-Level-Domains. Sie gehören zu den gängigsten generischen Domain-Erweiterungen.

Aufgrund ihrer Beliebtheit wollen die meisten Internet-Nutzer und Web-Profis standardmäßig .com verwenden. Da jedoch so viele Website-Besitzer diese Endung wählen, sind neue Domains schwer zu bekommen. Wenn .com nicht verfügbar ist, ist .net die beste Alternative.

Manchmal lassen Website-Besitzer beide Namen für dieselbe Website registrieren. Dadurch wird sichergestellt, dass andere Marken keine der beiden Versionen für sich beanspruchen können. Außerdem ist es möglich, die Kunden auf die richtige Seite umzuleiten, falls sie die falsche URL eingeben.