Was ist eine .ag-Domain?
.ag ist die offizielle länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für Antigua und Barbuda, einen Inselstaat in der Karibik. Im Laufe der Jahre hat sich diese Endung bei deutschsprachigen Unternehmen großer Beliebtheit erfreut, da „AG“ im Deutschen einfach eine Aktiengesellschaft bedeutet.
Der Begriff „AG“ steht auch für Landwirtschaft. Daher eignet sich eine .ag-Domain für alle, die frisches Gemüse, Obst und Milchprodukte verkaufen. Sichern Sie sich jetzt Ihre .ag-Domain und profitieren Sie von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten!
Warum eine .ag-Domain kaufen?
Obwohl es sich um eine länderspezifische TLD handelt, kann jeder unabhängig vom Wohnort ohne Einschränkungen eine .ag-Domain registrieren.
Mit dieser vielseitigen Domain können Sie gezielt die Einwohner von Antigua und Barbuda sowie deutschsprachiger Länder ansprechen und sich in spezifischen Branchen wie Pflanzenbau und Viehzucht engagieren – alles ist möglich.