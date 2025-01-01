Was ist eine .ag-Domain?

.ag ist die offizielle länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für Antigua und Barbuda, einen Inselstaat in der Karibik. Im Laufe der Jahre hat sich diese Endung bei deutschsprachigen Unternehmen großer Beliebtheit erfreut, da „AG“ im Deutschen einfach eine Aktiengesellschaft bedeutet.

Der Begriff „AG“ steht auch für Landwirtschaft. Daher eignet sich eine .ag-Domain für alle, die frisches Gemüse, Obst und Milchprodukte verkaufen. Sichern Sie sich jetzt Ihre .ag-Domain und profitieren Sie von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten!