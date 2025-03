Warum .live Top-Level-Domains kaufen?

Sie haben ein Händchen für Live-Videoinhalte? Verbinden Sie Ihre einzigartige .live-Domain mit einer Drittanbieter-Plattform wie Twitch oder YouTube, auf der Sie bereits Inhalte erstellen, oder bauen Sie Ihr persönliches Streaming-Imperium mit einer .live-Domain auf.

Binden Sie Ihr Publikum in Echtzeit ein und bauen Sie eine Community rund um das auf, was Sie am besten können, sei es das Streamen von Videospielen, das Teilen von Kochanleitungen oder das Übertragen von Sportereignissen.

Für Künstler und Musiker ist .live das perfekte Marketinginstrument für Websites, um ihre Talente zu präsentieren, Auftritte und Konzerte zu organisieren und eine große Fangemeinde aufzubauen.