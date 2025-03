Was .tech zu einem begehrten Domainnamen macht, ist die klare Positionierung im Internet – wer auf eine URL stößt, die auf .tech endet, weiß, dass die Website zur Technologienische gehört, was insbesondere für Startups und Unternehmen ohne etablierte Online-Präsenz nützlich ist.

Darüber hinaus behandelt Google alle neuen gTLDs genauso wie die am weitesten verbreitete .com. Das heißt, das Ranking Ihrer Website wird durch die .tech-Erweiterung in keiner Weise beeinflusst.

Alles in allem sind .tech-Websites seriös, leicht auffindbar und es sind viele Namen verfügbar. Bis auf weiteres zumindest.