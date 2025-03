Loo oma bränd .tech domeeniga

Ehkki .tech domeenilaiend on võrdlemisi spetsiifiline, määrab see üksnes, et sinu veebileht kuulub tehnoloogiavaldkonda. See ei täpsusta, kas oled veebiettevõte, tehnoloogiaentusiastide kogukond või tehnikamaailma uudiseid kajastav blogi.

Seega on .tech domeeninimed suurepärane valik kõigile, kes tegutsevad tehnoloogiasektoris. See on turvaline ja professionaalne valik, mis sobib erinevatele väikestele ja suurtele tehnoloogiaga seotud veebilehtedele.