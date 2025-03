Etabler merkevaren din med et .tech-domene

Selv om .tech TLD er relativt spesifikk, definerer det kun at din nettside hører til i teknologibransjen. Den spesifiserer ikke om du er en nettbedrift, et fellesskap av teknologientusiaster eller en blogg som deler nyheter om den teknologiske verdenen.

Dette betyr at .tech-domenenavn kan være et godt valg for alle i teknologisektoren. De er et sikkert og profesjonelt valg som kan passe til et bredt utvalg av teknologirelaterte nettsider, store og små.