En nettsidebygger er et verktøy som gjør det enkelt å lage en nettside uten erfaring med koding eller design. Med et dra-og-slipp-redigeringsprogram og ferdige maler kan du raskt og enkelt bygge opp din tilstedeværelse på nettet - for eksempel en blogg, en portefølje, en e-handelsside osv.

Hostinger nettsidebygger er en komplett pakke som inkluderer en AI-funksjon for oppretting av nettsteder, et gratis domenenavn og innebygde markedsføringsverktøy. Dette betyr at du kan bygge nettsider uten for mye innsats eller tid - perfekt for nybegynnere eller bedriftseiere som ønsker å komme raskt på nettet.