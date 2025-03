Administrerte WooCommerce-hosting-servere er optimalisert for WordPress og WooCommerce. Dette sikrer høy oppetid og raske lastetider for nettbutikken din, selv under rushtrafikk.

Hos Hostinger, et anbefalt webhotell av WordPress.org, vil du også få automatiske oppdateringer for både WordPress og WooCommerce. I tillegg til å fikse kjente sårbarheter, kommer oppdateringer vanligvis med ytelsesforbedringer.

I tillegg tilbyr vi en skanner for skadelig programvare, automatiske sikkerhetskopier og en sårbarhetsskanner for maksimal sikkerhet i nettbutikken din.

Når det gjelder funksjoner bygget for WooCommerce og WordPress, tilbyr vi objektbuffer for raskere lastetid, et iscenesettelsesverktøy for å teste endringer på nettstedet før du publiserer dem, og AI-verktøy for enklere lansering.

Vår WooCommerce-hosting koster fra kr 48,99/måned for en plan med 200 GB NVMe-lagring, et gratis domene og gratis ubegrenset SSL.