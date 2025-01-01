WooCommerce 是专为 WordPress 设计的开源电子商务插件。它允许你上传产品、集成安全支付网关，并在同一个地方方便地管理订单。

WooCommerce 有数百种免费和付费扩展，你可以轻松定制商店的外观，并根据需要添加新功能。例如，如果你经营咨询业务，可安装 WooCommerce Bookings 让客户进行预订。

有关如何设置插件的更多信息，请参阅我们的WooCommerce教程。