OpenClaw

您的专属AI智能体。私有、全天候在线，60秒快速上线。

只需部署一次，它就能全天候24小时处理您的日常任务。
立即开始

30天退款保证

立即设置

OpenClaw 安装极其简便，让每个人都能轻松使用AI智能体。无需专业术语，无需复杂操作，快速开启您的自动化之旅。

零维护

自托管 OpenClaw 负责所有安全、更新和备份工作。您的AI智能体可以全天候24小时持续运行，无需任何人工干预。

内置工具

OpenClaw 具备轻松入门所需的一切——AI模型、网页浏览和智能邮箱，全部内置。

选择您的套餐

已部署超过 10 万个智能体
立减73%
AI自动化应用
¥152.99
¥41.99/月
立即开始
以 ¥83.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。

为您管理

无需任何配置、维护或基础设施管理，即可启动您选择的应用程序。

已包含在您的套餐中

开箱即用
无需维护
包含可视化界面
包含 CLI 访问权限
内置 Telegram 配对功能
包含AI积分
使用您的 ChatGPT
包含网络搜索
智能邮箱预配置
安全管理由我们负责
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开箱即用
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包含 CLI 访问权限
内置 Telegram 配对功能
包含AI积分
使用您的 ChatGPT
包含网络搜索
智能邮箱预配置
安全管理由我们负责

所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

只需三步即可轻松部署 OpenClaw

手动配置 OpenClaw 可能需要数小时。使用 Hostinger，您可以立即启动，不需要掌握新技能。

一键安装 OpenClaw

获取您的套餐，我们将自动完成设置。无需任何技术经验。

选择进行对话的渠道

通过 Telegram 或 WhatsApp ，在几秒钟内与您的 AI 助手开始对话。

OpenClaw 已准备就绪

无需额外设置，您的 OpenClaw AI 助手已准备就绪。
立即开始

一个智能体对接无限工作流。

个人效率助手

一位创始人将 iMessage 和 Google 日历连接起来。现在，它可以整理她的消息、重新安排会议，在每天早上向她发送日程简报。

销售助理

一位顾问将代理商与 Telegram 连接起来。它能够自动筛选潜在客户、记录联系人并撰写后续跟进邮件。

编码助手

一个开发团队仅用了 5 分钟就搭建了一个代码审查智能体。它可以发现 bug，提出重构建议，并将 PR 的处理时间从几小时缩短到几分钟。

研究员

项目经理要求她的智能体在每次决定供应商之前先比较不同的工具。这样可以总结各种工具的优缺点并标注价格，从而取代以往需要花费半天时间才能完成的深入研究。

社交媒体策划师

一位创作者授予 OpenClaw 访问其草稿文件夹的权限。OpenClaw 可以将草稿笔记转换成可直接发布的文章，并定时发布。从此告别一大早面对空白页面的窘境。

服务专员

一家电商团队将 Discord 客服接入 OpenClaw 系统。现在，60% 的工单在人工处理之前就能被 OpenClaw 处理完毕。

Hostinger OpenClaw VS 其他提供商

Hostinger 的 OpenClaw 与同行业其他提供商的有何不同？我们专注于简洁易用，让您在短短的几秒钟内就能享受 AI 智能体带来的便利。
Image
其他提供商
几秒钟即可完成
手动安装和环境设置
无需任何配置
需要 API 密钥
AI积分已预装
需要外部 API 帐户
可视智能体管理
自托管基础设施
自我管理
全天候专家支持
一键式渠道集成
立即开始

为什么选择用 Hostinger 来部署 OpenClaw？

一键设置

立即启动 OpenClaw。无需手动设置，无需复杂配置。

预装AI积分

AI 助手使用积分来生成回复和完成任务。我们已经为您添加了积分，您可以立即开始使用 OpenClaw。

默认的私有性和安全性

OpenClaw 运行在私有库上，因此您的数据和聊天记录将保持私密。

为您完成设置和测试

从一开始就获得稳定、经过验证的OpenClaw版本。我们来负责测试和兼容性。

全天候24小时运行

您的 OpenClaw 助手全天候在线，即便您离线了，它也能持续处理任务和对话。

您的AI拥有自己的收件箱

为了更高的安全性，您可以使用独立的 OpenClaw 邮箱，而不是您的个人电子邮件。

想深入了解 OpenClaw 吗？

正确设置 OpenClaw（没人告诉你的事）

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我们提供 30 天退款保证，让您无风险试用。详情请参阅我们的退款政策
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OpenClaw Hostinger 常见问题解答

查找有关我们的一键式 OpenClaw 的常见问题解答。

完全不需要。OpenClaw 一键部署专为从未接触过服务器的用户设计。我们的一键部署功能可处理从服务器环境到 AI 配置的整个安装过程。只需选择您的套餐，点击部署，您的个人 AI 助手即可在几分钟内上线。无需编码，无需命令行，也没有复杂的控制面板。

您的AI积分已预装，开箱即可使用。与标准的OpenClaw设置不同，您无需在OpenAI或Anthropic等AI提供商处创建帐户、生成API密钥或进行任何技术配置。只需通过Hostinger控制面板购买积分，即可立即启动您的助手。需要更多积分时，从同一控制面板充值即可——就是这么简单。

当然。每个 OpenClaw 实例都在其独立的隔离环境中运行，这代表您的数据和对话与其他用户完全隔离。我们对每个容器进行严格锁定，以防止未经授权的访问或外部更改，并且每个实例都默认配备一个定制的、高度复杂的安全网关。您无需自行配置任何内容，即可获得专业级的安全保护。

通过 VPS，您获得完整的根访问权限和对服务器的完全控制权——但这同时也意味着您需要对设置、更新和安全负责。一键式 OpenClaw 可以消除所有这些复杂性。我们负责基础设施，确保您的实例始终运行在最新的稳定版本上，并添加额外的安全层——因此您可以完全专注于使用您的 AI 助手，无需管理服务器。如果您是一位需要完全自定义的开发者，我们的VPS OpenClaw 套餐更适合您。

OpenClaw 是您的个人 AI 助手，即使您的笔记本电脑处于关闭状态，它仍全天候 24 小时工作。您可以将其连接到您常用的即时通讯应用，例如 WhatsApp、Telegram、Slack 和 Discord，并用它来自动化日常任务、管理跨平台对话、处理销售线索、运行浏览器自动化程序等等。您可以把它想象成一位不需要休息、随时提供帮助的数字团队成员。

我们关心您的隐私

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