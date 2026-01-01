一键部署 OpenClaw。
个人AI助手，运行在您自己的VPS上，可统一控制WhatsApp、Telegram、Slack、Discord等平台。
为 OpenClaw 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 OpenClaw 构建什么
OpenClaw 是一个自托管的个人 AI 助手平台，可通过在您自己的基础设施上运行的单一网关，连接您已在使用的消息渠道——WhatsApp、Telegram、Slack、Discord、Google Chat、Signal、iMessage 和 Microsoft Teams。与基于云的助手不同，OpenClaw 将所有对话、上下文和数据置于您的控制之下，同时在每个平台上始终可用。
该网关架构支持包括 Anthropic Claude 和 OpenAI 在内的多个 AI 模型提供商，因此您可以选择适合每个任务的模型。语音功能、浏览器自动化和可扩展的技能平台意味着 OpenClaw 可以处理从快速消息回复到复杂的自动化工作流的一切事务。
OpenClaw 的主要功能
多渠道消息传递
一个助手可通过单一网关在WhatsApp、Telegram、Slack、Discord等10多个其他平台触达。
多个 AI 提供商
根据手头的任务，在Anthropic Claude、OpenAI GPT、Google Gemini以及其他模型之间切换。
语音与浏览器控制
始终在线对话模式和专用Chrome自动化可实现语音交互和基于网络的任务执行。
交互式画布
智能体驱动的可视化工作区让助手能够呈现超越纯文本回复的丰富交互式界面。
可扩展技能平台
添加捆绑的、托管的或自定义的工作区级技能，以扩展您的助手的功能，而无需从头开始重建。
为什么要在 Hostinger 上运行 OpenClaw
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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