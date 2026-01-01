OpenClaw 是一个自托管的个人 AI 助手平台，可通过在您自己的基础设施上运行的单一网关，连接您已在使用的消息渠道——WhatsApp、Telegram、Slack、Discord、Google Chat、Signal、iMessage 和 Microsoft Teams。与基于云的助手不同，OpenClaw 将所有对话、上下文和数据置于您的控制之下，同时在每个平台上始终可用。

该网关架构支持包括 Anthropic Claude 和 OpenAI 在内的多个 AI 模型提供商，因此您可以选择适合每个任务的模型。语音功能、浏览器自动化和可扩展的技能平台意味着 OpenClaw 可以处理从快速消息回复到复杂的自动化工作流的一切事务。