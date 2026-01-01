是的。将 Hostinger 电子商务视为为您的餐厅提供动力的厨房——它在幕后处理您的产品、库存和订单，而您的网站只是顾客走进的众多餐厅之一。连接您现有的网站——无论是使用 Hostinger 网站生成器、Horizons vibe 编码生成器、WordPress 还是其他平台构建的——所有操作都在同一个地方运行。您还可以在现有网站的基础上添加更多销售渠道，而无需从头开始。