Hostinger 电商

随处销售。集中管理，尽在一处。

在一个简单的仪表板中连接您的产品、订单、库存和销售渠道

查看套餐

30天退款保证

随处销售。集中管理，尽在一处。

不到3分钟即可开始销售

为您的业务命名

为您的业务命名

选择您的商店名称，几分钟即可创建您的电子商务业务。
将产品图片转化为商品信息

将产品图片转化为商品信息

上传产品图片，AI 助您生成描述、建议定价，让您的产品更快上市销售。
整合所有销售方式

整合所有销售方式

通过您的网站、社交媒体和快速链接收款，无需在不同工具之间切换。
拓展销售新方式

拓展销售新方式

随着业务发展，拓展更多触达客户的渠道，同时保持产品、订单和运营的互联互通。
立即开始

一个适用于所有产品类型的平台

数码产品
为 Horizons

在顾客购物的地方销售

使用 Horizons 或 Website Builder 创建您的在线商店，或分享快速链接并立即开始销售。

在顾客购物的地方销售

从一个仪表板运行

从一个控制面板运行。管理多个电子商务业务，并在发展壮大时增加更多销售方式。

从一个仪表板运行

享受0%交易手续费

接受 100 多种支付方式，并保留您的所有收入。Hostinger 不会从您的销售额中抽取佣金。

享受0%交易手续费

即时交付

购买后自动将数字产品发送给客户。

即时交付
客户在哪里购物，您就在哪里销售

客户在哪里购物，您就在哪里销售

通过快速链接销售

创建您产品的快捷链接，并在私信、电子邮件、聊天应用或社交帖子中分享。

在您的网站上出售

借助 Horizons 或网站构建器，打造一个品牌在线商店，让客户可以发现您的产品并直接购买。
即将上线

在社交媒体上销售

随着集成功能的推出，可连接 TikTok Shops、Meta 及其他社交平台。

自定义销售渠道

创建定制店面，连接您喜爱的工具，并借助开放的电子商务平台拓展您的业务。

无论你从哪里开始，都有一个适合的计划

30 天退款保障

随时取消

24小时全天候支持

立减25%
Starter
适用于需要快速、低成本方式开始接单的社交媒体卖家。
¥27.99
¥20.99 /月
选择套餐
只需 ¥251.88 即可获得 12 个月（原价 ¥335.88）。续订价格为 ¥20.99/月。
销售最多5件产品

Starter性能：

销售实体和数字产品
支持 100 多种安全支付方式
支付 0% Hostinger 交易手续费
使用 AI 从图片生成产品描述和建议价格
使用 Hostinger.store 创建结账链接
获得 Kodee 聊天机器人客服的支持
最热门
立减50%
Growth
适用于在多个商店和网站上打造品牌业务的卖家。
¥110.99
¥55.99 /月
选择套餐
只需 ¥671.88 即可获得 12 个月（原价 ¥1,331.88）。续订价格为 ¥83.99/月。
销售最多300件产品
管理最多 3 家企业
每个商家最多可连接3个销售渠道

Starter的所有功能，此外还有：

通过 Horizons 店面出售订阅
利用按需印刷销售定制商品
免费自定义域名一年
品牌企业邮箱
高级托管
300+ 移动优化模板
AI 店铺创建
客户账户和订单历史
跨店铺统一库存
Kodee AI — 通过聊天管理您的店铺
立减33%
Scale
适用于经营多个品牌和店铺，并具有高级连接需求的卖家。
¥208.99
¥138.99 /月
选择套餐
只需 ¥1,667.88 即可获得 12 个月（原价 ¥2,507.88）。续订价格为 ¥173.99/月。
销售无限产品
管理无限业务
连接无限的销售渠道

Growth的所有功能，此外还有：

API 连接
即将推出
可扩展的托管
全天候24小时优先多语言支持
立减25%
Starter
适用于需要快速、低成本方式开始接单的社交媒体卖家。
¥27.99
¥20.99 /月
选择套餐
只需 ¥251.88 即可获得 12 个月（原价 ¥335.88）。续订价格为 ¥20.99/月。
销售最多5件产品

Starter性能：

销售实体和数字产品
支持 100 多种安全支付方式
支付 0% Hostinger 交易手续费
使用 AI 从图片生成产品描述和建议价格
使用 Hostinger.store 创建结账链接
获得 Kodee 聊天机器人客服的支持
最热门
立减50%
Growth
适用于在多个商店和网站上打造品牌业务的卖家。
¥110.99
¥55.99 /月
选择套餐
只需 ¥671.88 即可获得 12 个月（原价 ¥1,331.88）。续订价格为 ¥83.99/月。
销售最多300件产品
管理最多 3 家企业
每个商家最多可连接3个销售渠道

Starter的所有功能，此外还有：

通过 Horizons 店面出售订阅
利用按需印刷销售定制商品
免费自定义域名一年
品牌企业邮箱
高级托管
300+ 移动优化模板
AI 店铺创建
客户账户和订单历史
跨店铺统一库存
Kodee AI — 通过聊天管理您的店铺
立减33%
Scale
适用于经营多个品牌和店铺，并具有高级连接需求的卖家。
¥208.99
¥138.99 /月
选择套餐
只需 ¥1,667.88 即可获得 12 个月（原价 ¥2,507.88）。续订价格为 ¥173.99/月。
销售无限产品
管理无限业务
连接无限的销售渠道

Growth的所有功能，此外还有：

API 连接
即将推出
可扩展的托管
全天候24小时优先多语言支持
查看所有功能
所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

借助AI赋能的电子商务工具，助您加速工作

借助AI工具，在您销售时帮助您撰写、优化、更新和改进您的商店，从而节省时间。

在几秒钟内获取帮助并采取行动

Kodee 是您的全天候人工智能助手。让它更新定价、开展限时抢购、修复搜索引擎优化，并在几秒钟内协助处理日常业务任务，无需技术技能。

在几秒钟内获取帮助并采取行动
在网上被发现

一个仪表盘助您业务增长

在网上被发现

使用内置的 SEO 工具帮助购物者找到您的产品。

了解畅销品

在一个地方跟踪销售额、订单和平均订单价值。

再次吸引顾客

使用电子邮件营销和 Meta Pixel 来吸引购物者回访、挽回废弃购物车，并为未来的营销活动建立受众。
立即开始

Haralabos Lukatos

Review provider

这家公司在网站编辑模式下拥有出色的用户友好功能。此外，添加在线商店的步骤也简单轻松，毫无压力。

Mitul

Review provider

服务器速度快得惊人——我的电子商务网站始终在1.8秒内加载。他们的hPanel直观易用，即使是初学者也能轻松管理网站。

Andrea King

Review provider

Hostinger 是一个多功能的网页设计平台。它易于使用，并且您可以使用人工智能来设计页面布局的各个部分。我绝对会推荐 Hostinger 用于设计电子商务或作品集网站。

随处销售，万物互联。

开始销售

Hostinger 电子商务常见问题解答

查找有关如何使用 Hostinger 开展或扩展您的电子商务业务的最常见问题解答。

什么是 Hostinger 电子商务？

Hostinger Ecommerce 是一个一站式电商优先的业务管理平台，让您通过一个控制面板管理整个在线业务。

与传统从网站开始的平台不同，Hostinger Ecommerce 从您的业务本身出发——您首先设置产品、支付和运营，然后选择在哪里以及如何销售——您的自有网站、社交媒体、电商平台，或通过一个简单的可分享链接。Hostinger Ecommerce 不局限于单一店面，因此您的业务可以随客户所在之处而发展。

Hostinger 电商解决方案适合谁？

Hostinger 电商平台专为各个阶段的卖家打造——从您的第一笔销售到管理多渠道业务。

  • 新手卖家。 想在线销售，又不想面对技术难题或昂贵的附加组件？无需任何经验，几分钟内即可上手并开始运营。
  • 社交媒体卖家。 如果您目前通过 Instagram 私信、WhatsApp 或 TikTok 进行销售，Hostinger 电商平台为您提供了一个合适的商店设置——简单、快速，且没有复杂性。
  • 多渠道卖家。 已经在多个平台销售，厌倦了同时处理不同的工具？Hostinger 电商平台将您的产品、库存和订单整合到一个控制面板中。

无需技术技能。为您的业务命名，添加您的第一件产品，设置支付方式，并选择您想如何销售——无论是通过您自己的网站、现有商店，还是仅仅一个可分享的链接。这些工具将为您处理繁重的工作，让您可以专注于发展业务。

我需要一个网站才能开始销售吗？

不——这正是Hostinger电子商务的独特之处。您可以通过生成一个快速产品链接立即开始销售——这是一个简单、可分享的URL，可以直接将客户带到您的产品页面，无需网站。您可以在WhatsApp、Instagram或任何其他您已使用的渠道上分享它。当您准备好添加网站或连接更多销售渠道时，该选项始终可用。

我可以用 Hostinger 创建一个电商网站吗？

您有三种方式来构建您的商店——选择最适合您的一种，无需编码。

如果我已经有一个网站了，我可以使用 Hostinger 电子商务吗？

是的。将 Hostinger 电子商务视为为您的餐厅提供动力的厨房——它在幕后处理您的产品、库存和订单，而您的网站只是顾客走进的众多餐厅之一。连接您现有的网站——无论是使用 Hostinger 网站生成器、Horizons vibe 编码生成器、WordPress 还是其他平台构建的——所有操作都在同一个地方运行。您还可以在现有网站的基础上添加更多销售渠道，而无需从头开始。

我可以管理多个销售渠道吗？

是的。这是 Hostinger 电子商务的最大优势之一。无论您是在自己的网站、TikTok、Instagram 还是 Etsy 或亚马逊等市场上销售，它都能为您的所有商店提供集中式库存管理——这意味着您的产品、库存和订单都可以在一个仪表板中进行管理。无需再在不同工具之间切换，也无需担心库存不同步。

我可以通过 Hostinger Ecommerce 销售什么？

几乎任何东西。实物产品、数字下载（如电子书、音乐或模板）、需要预订的服务、按需印刷商品以及订阅式服务。无论您的商业模式如何，都有适合您的方案。

还不确定要卖什么？我们整理了一份热门产品创意清单，帮助您找到自己的定位。

是否有交易费用？

无。您将保留您所赚取收入的100%。Hostinger Ecommerce 不收取平台交易费，因此无论您是处理第一笔销售还是第一千笔销售，每一分钱都直接归您所有。

我的客户可以使用哪些支付方式？

您可以接受100多种付款方式，包括 Stripe（Visa、Mastercard、Apple Pay 和 Google Pay）、PayPal、RazorPay 和支付宝，所有这些都提供安全、集成的结账体验。

配送是如何运作的？

对于实物产品，您可以连接 Shippo 以自动化整个履约流程——在几秒钟内打印标签，提供实时追踪，并与包括 DHL、FedEx 和 UPS 在内的 40 多家承运商合作发货。对于按需打印产品，一旦下订单，Printful 就会自动处理生产和发货。

我们关心您的隐私

本网站使用 Cookie，这些 Cookie 是网站正常运行、获取您与网站互动的数据以及用于营销目的所必需的。接受即表示您同意在您的设备上存储 Cookie，用于广告定位、个性化和分析，如我们的Cookie 政策中所述。