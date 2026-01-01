像您这样的企业故事
不到3分钟即可开始销售
为您的业务命名
将产品图片转化为商品信息
整合所有销售方式
拓展销售新方式
一个适用于所有产品类型的平台
在顾客购物的地方销售
使用 Horizons 或 Website Builder 创建您的在线商店，或分享快速链接并立即开始销售。
从一个仪表板运行
从一个控制面板运行。管理多个电子商务业务，并在发展壮大时增加更多销售方式。
享受0%交易手续费
接受 100 多种支付方式，并保留您的所有收入。Hostinger 不会从您的销售额中抽取佣金。
即时交付
购买后自动将数字产品发送给客户。
客户在哪里购物，您就在哪里销售
通过快速链接销售
在您的网站上出售
在社交媒体上销售
自定义销售渠道
无论你从哪里开始，都有一个适合的计划
30 天退款保障
随时取消
24小时全天候支持
Starter性能：
Starter的所有功能，此外还有：
Growth的所有功能，此外还有：
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借助AI赋能的电子商务工具，助您加速工作
在几秒钟内获取帮助并采取行动
Kodee 是您的全天候人工智能助手。让它更新定价、开展限时抢购、修复搜索引擎优化，并在几秒钟内协助处理日常业务任务，无需技术技能。
一个仪表盘助您业务增长
在网上被发现
了解畅销品
再次吸引顾客
随处销售，万物互联。
Hostinger 电子商务常见问题解答
什么是 Hostinger 电子商务？
Hostinger Ecommerce 是一个一站式电商优先的业务管理平台，让您通过一个控制面板管理整个在线业务。
与传统从网站开始的平台不同，Hostinger Ecommerce 从您的业务本身出发——您首先设置产品、支付和运营，然后选择在哪里以及如何销售——您的自有网站、社交媒体、电商平台，或通过一个简单的可分享链接。Hostinger Ecommerce 不局限于单一店面，因此您的业务可以随客户所在之处而发展。
Hostinger 电商解决方案适合谁？
Hostinger 电商平台专为各个阶段的卖家打造——从您的第一笔销售到管理多渠道业务。
- 新手卖家。 想在线销售，又不想面对技术难题或昂贵的附加组件？无需任何经验，几分钟内即可上手并开始运营。
- 社交媒体卖家。 如果您目前通过 Instagram 私信、WhatsApp 或 TikTok 进行销售，Hostinger 电商平台为您提供了一个合适的商店设置——简单、快速，且没有复杂性。
- 多渠道卖家。 已经在多个平台销售，厌倦了同时处理不同的工具？Hostinger 电商平台将您的产品、库存和订单整合到一个控制面板中。
无需技术技能。为您的业务命名，添加您的第一件产品，设置支付方式，并选择您想如何销售——无论是通过您自己的网站、现有商店，还是仅仅一个可分享的链接。这些工具将为您处理繁重的工作，让您可以专注于发展业务。
我需要一个网站才能开始销售吗？
不——这正是Hostinger电子商务的独特之处。您可以通过生成一个快速产品链接立即开始销售——这是一个简单、可分享的URL，可以直接将客户带到您的产品页面，无需网站。您可以在WhatsApp、Instagram或任何其他您已使用的渠道上分享它。当您准备好添加网站或连接更多销售渠道时，该选项始终可用。
我可以用 Hostinger 创建一个电商网站吗？
您有三种方式来构建您的商店——选择最适合您的一种，无需编码。
- 拖放式电子商务网站构建器。 只需向AI描述您的业务，即可在几秒钟内获得一个现成的网站——然后通过拖放元素进行自定义，使其成为您专属的网站。
- 使用 Horizons 打造您的在线商店。 通过聊天创建您的商店。描述您的愿景，在对话中完善它——AI 将为您构建一切。
- 电子商务网站模板。 想要快速开始？从现成的电子商务模板库中选择——挑选一个符合您品牌的模板，并进行自定义，使其真正属于您。
如果我已经有一个网站了，我可以使用 Hostinger 电子商务吗？
是的。将 Hostinger 电子商务视为为您的餐厅提供动力的厨房——它在幕后处理您的产品、库存和订单，而您的网站只是顾客走进的众多餐厅之一。连接您现有的网站——无论是使用 Hostinger 网站生成器、Horizons vibe 编码生成器、WordPress 还是其他平台构建的——所有操作都在同一个地方运行。您还可以在现有网站的基础上添加更多销售渠道，而无需从头开始。
我可以管理多个销售渠道吗？
是的。这是 Hostinger 电子商务的最大优势之一。无论您是在自己的网站、TikTok、Instagram 还是 Etsy 或亚马逊等市场上销售，它都能为您的所有商店提供集中式库存管理——这意味着您的产品、库存和订单都可以在一个仪表板中进行管理。无需再在不同工具之间切换，也无需担心库存不同步。
我可以通过 Hostinger Ecommerce 销售什么？
几乎任何东西。实物产品、数字下载（如电子书、音乐或模板）、需要预订的服务、按需印刷商品以及订阅式服务。无论您的商业模式如何，都有适合您的方案。
还不确定要卖什么？我们整理了一份热门产品创意清单，帮助您找到自己的定位。
是否有交易费用？
无。您将保留您所赚取收入的100%。Hostinger Ecommerce 不收取平台交易费，因此无论您是处理第一笔销售还是第一千笔销售，每一分钱都直接归您所有。
我的客户可以使用哪些支付方式？
您可以接受100多种付款方式，包括 Stripe（Visa、Mastercard、Apple Pay 和 Google Pay）、PayPal、RazorPay 和支付宝，所有这些都提供安全、集成的结账体验。
配送是如何运作的？
对于实物产品，您可以连接 Shippo 以自动化整个履约流程——在几秒钟内打印标签，提供实时追踪，并与包括 DHL、FedEx 和 UPS 在内的 40 多家承运商合作发货。对于按需打印产品，一旦下订单，Printful 就会自动处理生产和发货。