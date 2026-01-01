电子邮件 API 后面有一个真正的收件箱。
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
一个收件箱，各种构建方式
MCP 服务器
Node.js SDK
PHP SDK
Python SDK
命令行界面
REST API 和 webhooks
库 & CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
派森
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
命令行界面
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
给你的代理一个真正的收件箱
身份
真实对话
内存内置
简单的按邮箱定价
30 天退款保障
随时取消
24小时全天候支持
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
为开发人员工作流构建
JSON
实时反应
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
从代码中搜索和分类
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
外壳
从您的终端上编写脚本
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
全面控制您的邮件工作流
API 密钥
Webhook 端点
邮件日志
Hostinger Mail API常见问题解答
什么是 Hostinger Mail API?
Hostinger Mail API 是应用程序、网站和后端服务的可编程电子邮件表面。通过 SDK、CLI、REST API 和网络钩子发送电子邮件以及阅读、搜索、组织、回复和自动化真正的收件箱。
Hostinger Mail MCP 服务器可以做什么？
实时 Hostinger Mail MCP 服务器为兼容的 AI 座席提供了可以直接调用的邮箱工具。座席可以使用这些工具阅读对话、搜索消息、起草回复、对收到的邮件进行分类，以及运行收件箱工作流。
这是一个高容量的事务性电子邮件 API 吗？
Hostinger Mail API 将应用程序电子邮件发送和真正的收件箱控制结合在一个可编程表面中。它专为产品和工作流电子邮件而构建，而不是大批量发送。
支持哪些语言和界面？
第一方 SDK 可用于 Node.js、PHP 和 Python。您也可以使用命令行界面，或者直接从任何支持 HTTP 的语言调用 REST API。
我可以订阅邮箱事件吗？
是的。Webhook 让您的应用程序对邮箱活动做出反应并启动工作流，而无需反复检查更改。
如何获取 API 密钥？
登录到 hPanel,打开 API 区域，然后为集成创建密钥。请保证密钥的安全，不要将其提交到源代码中。
在哪里可以找到文档？
我可以在我的应用程序或网站中使用此功能吗？
是。使用 REST API、SDK 或 CLI 从任何应用程序、网站或后端发送电子邮件和控制真正的收件箱。支持通过 MCP 的代理，但可选。