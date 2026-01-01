Live API · SDK · MCP 服务器

电子邮件 API 后面有一个真正的收件箱。

发送、读取、搜索和回复：一个 API,一个按键
插入您的堆栈或您的人工智能代理
不到一分钟就开始发送
低至¥2.99/月
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霍斯廷格郵件API
已连接
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 已接受，消息已排队

一个收件箱，各种构建方式

直接使用REST API,放入第一方SDK,从CLI中编写脚本，或通过实时MCP服务器连接AI代理，其下是同一个邮箱。

MCP 服务器

为您的人工智能代理提供阅读、发送、搜索和操作真实邮箱的工具。

Node.js SDK

为 JavaScript 和 TypeScript 应用程序添加电子邮件发送和收件箱工作流，具有原生开发人员体验。

PHP SDK

将网站和后端服务连接到邮箱操作，而无需从头构建 API 客户端。

Python SDK

围绕真实的电子邮件帐户构建自动化、数据工作流和代理工具。

命令行界面

检查和管理来自终端、脚本和 CI 作业的邮箱工作流。

REST API 和 webhooks

直接调用可编程表面，对邮箱事件做出反应，并在应用需要时发送产品电子邮件。

库 & CLI

安装第一方客户端，并在几分钟内拨打第一个电话。

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

邮件 API 的强类型客户端。

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

不依赖框架的PHP客户端。

派森

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

邮件API的Python客户端。

命令行界面

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

直接从您的终端管理邮件。

给你的代理一个真正的收件箱

发送终结点是不够的。您的应用或代理会获取一个工作邮箱，其中包含地址、线程和历史记录，以便它通过 MCP、SDK 或 REST 进行操作。

身份

一个真实、可验证的电子邮件地址，您的代理可用于注册服务、接收确认并代表您行事。

真实对话

线程化回复、附件和多方线程，只要您希望，随时都有人参与。

内存内置

每封邮件都是一个持久、可搜索的记录，您的代理可以回过头来了解上下文并跟进。

简单的按邮箱定价

每个计划都包括完整的 API、SDK、CLI、MCP 和网络钩子访问，发送功能是为产品和事务电子邮件而构建的，容量不大。

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48个月套餐
立减86%
始祖
最适合： 副项目和原型
¥21.99
¥2.99/月
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每个邮箱的价格。期限为 48 个月。续订价格为 ¥11.99/月，续订期限 48 个月。
API、SDK、CLI & MCP 访问
Webhook邮箱事件(&B)
每个邮箱每天 1 000 封电子邮件
包含1个邮箱
每个邮箱包含5GB存储空间
5个转发规则
5个电子邮件别名

优势：

代理邮件:专用代理地址+MCP工具
最热门
立减75%
标准
最适合：不断增长的应用和集成
¥27.99
¥6.99/月
获取您的 API 密钥
每个邮箱的价格。期限为 48 个月。续订价格为 ¥19.99/月，续订期限 48 个月。
API、SDK、CLI & MCP 访问
Webhook邮箱事件(&B)
每个邮箱每天 3 000 封电子邮件
包含1个邮箱
每个邮箱包含20GB存储空间
20个转发规则
10个电子邮件别名

优势：

使用AI工具搜索、回复、总结和撰写 - 不限量
代理邮件:专用代理地址+MCP工具
立减66%
Premium
最适合：生产工作负载
¥43.99
¥14.99/月
获取您的 API 密钥
每个邮箱的价格。期限为 48 个月。续订价格为 ¥29.99/月，续订期限 48 个月。
API、SDK、CLI & MCP 访问
Webhook邮箱事件(&B)
每个邮箱每天 3 000 封电子邮件
包含1个邮箱
每个邮箱包含50GB存储空间
50个转发规则
30个电子邮件别名

优势：

免费域名 1 年
使用AI工具搜索、回复、总结和撰写 - 不限量
代理邮件:专用代理地址+MCP工具
立减86%
始祖
最适合： 副项目和原型
¥21.99
¥2.99/月
获取您的 API 密钥
每个邮箱的价格。期限为 48 个月。续订价格为 ¥11.99/月，续订期限 48 个月。
API、SDK、CLI & MCP 访问
Webhook邮箱事件(&B)
每个邮箱每天 1 000 封电子邮件
包含1个邮箱
每个邮箱包含5GB存储空间
5个转发规则
5个电子邮件别名

优势：

代理邮件:专用代理地址+MCP工具
最热门
立减75%
标准
最适合：不断增长的应用和集成
¥27.99
¥6.99/月
获取您的 API 密钥
每个邮箱的价格。期限为 48 个月。续订价格为 ¥19.99/月，续订期限 48 个月。
API、SDK、CLI & MCP 访问
Webhook邮箱事件(&B)
每个邮箱每天 3 000 封电子邮件
包含1个邮箱
每个邮箱包含20GB存储空间
20个转发规则
10个电子邮件别名

优势：

使用AI工具搜索、回复、总结和撰写 - 不限量
代理邮件:专用代理地址+MCP工具
立减66%
Premium
最适合：生产工作负载
¥43.99
¥14.99/月
获取您的 API 密钥
每个邮箱的价格。期限为 48 个月。续订价格为 ¥29.99/月，续订期限 48 个月。
API、SDK、CLI & MCP 访问
Webhook邮箱事件(&B)
每个邮箱每天 3 000 封电子邮件
包含1个邮箱
每个邮箱包含50GB存储空间
50个转发规则
30个电子邮件别名

优势：

免费域名 1 年
使用AI工具搜索、回复、总结和撰写 - 不限量
代理邮件:专用代理地址+MCP工具

每个套餐都包含您所需的一切以及更多

垃圾邮件、病毒、网络钓鱼防护
通过任何应用程序或设备访问邮箱
使用审计日志跟踪所有邮箱活动
通过端到端加密确保数据安全
轻松迁移您的邮箱
将电子邮件转发到任何其他邮箱
垃圾邮件、病毒、网络钓鱼防护
通过任何应用程序或设备访问邮箱
使用审计日志跟踪所有邮箱活动
通过端到端加密确保数据安全
轻松迁移您的邮箱
将电子邮件转发到任何其他邮箱

所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

为开发人员工作流构建

使用适合您的堆栈的接口，然后在 SDK、CLI、REST 和网络钩子之间移动，而无需更改底层邮箱。

JSON

实时反应

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
使用网络钩订阅邮箱事件，并在邮件到达时触发您的逻辑，没有轮询循环来保姆。

Node.js

从代码中搜索和分类

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
按照工作流的思维方式查询邮箱：按发件人、主题或状态。然后在同一调用链中根据结果进行操作。

外壳

从您的终端上编写脚本

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
CLI 使用相同的 API,因此您的应用可以执行的任何操作，您都可以从 shell、脚本和 CI 作业执行。

全面控制您的邮件工作流

管理凭据、关注电子邮件日志中的交付活动，以及无需离开控制面板即可进行有线集成。

API 密钥

为新项目创建密钥，并在旋转凭据时撤销这些密钥。

Webhook 端点

管理接收邮箱事件的端点。

邮件日志

在需要跟踪消息时检查传递活动。
Hostinger Agentic Mail 用于自动电子邮件工作流的图示

面向开发人员的 Hostinger Mail

在你的代码后面放一个真正的收件箱

创建 API 密钥，连接应用或代理，发送第一封电子邮件，然后开始构建。

获取您的 API 密钥
阅读文档

Hostinger Mail API常见问题解答

有关邮件 API、MCP 服务器、SDK、CLI、REST API 和网络钩子的解答。

Hostinger Mail API 是应用程序、网站和后端服务的可编程电子邮件表面。通过 SDK、CLI、REST API 和网络钩子发送电子邮件以及阅读、搜索、组织、回复和自动化真正的收件箱。

实时 Hostinger Mail MCP 服务器为兼容的 AI 座席提供了可以直接调用的邮箱工具。座席可以使用这些工具阅读对话、搜索消息、起草回复、对收到的邮件进行分类，以及运行收件箱工作流。

Hostinger Mail API 将应用程序电子邮件发送和真正的收件箱控制结合在一个可编程表面中。它专为产品和工作流电子邮件而构建，而不是大批量发送。

第一方 SDK 可用于 Node.js、PHP 和 Python。您也可以使用命令行界面，或者直接从任何支持 HTTP 的语言调用 REST API。

是的。Webhook 让您的应用程序对邮箱活动做出反应并启动工作流，而无需反复检查更改。

登录到 hPanel,打开 API 区域，然后为集成创建密钥。请保证密钥的安全，不要将其提交到源代码中。

请访问Hostinger Mail API 文档，获取设置指南、API 参考和集成详情。

是。使用 REST API、SDK 或 CLI 从任何应用程序、网站或后端发送电子邮件和控制真正的收件箱。支持通过 MCP 的代理，但可选。

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