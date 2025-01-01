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只需 3 个简单步骤即可创建网站
1.选择建站方式
用几句话描述您的需求，让 AI 为您创建一个独特的网站 - 或者从 150 多个设计师制作的模板中进行选择。
2. 定制你的网站
保留你喜欢的元素，去掉不满意的部分。轻松移动元素，尝试不同的配色方案和字体。无需编码或网页设计技能。
3. 上线
为你的企业或项目选择一个完美的域名，推出具有性能卓越和安全快速的全新网站。
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只需选择你喜欢的内容，将其拖动到特定的位置即可。
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在进行网站微调时，让一切保持协调一致。
更改颜色和字体
探索真正捕捉到你的品牌或项目本质的内容。
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