网站是向世界各地的潜在客户和雇主展示您创意作品的完美平台。您可以让受众了解您的创作能力和提供的服务。

它也是建立品牌形象的绝佳方式，让您在竞争中脱颖而出。除了展示您的最佳项目和分享联系方式外，您还可以介绍自己，从而赢得客户的青睐。

最后，拥有一个专业的在线作品集可以提高您的收入。例如，您可以设置预约页面，方便潜在客户找到您。或者，您可以通过网站销售作品并在线收款——使用 Hostinger 网站搭建工具，您可以销售多达 1000 件产品，并且所有利润都归您所有，因为我们不收取任何交易费用。