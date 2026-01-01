最高可享84%折扣

作品集网站制作

创建作品集网站 来展示你的技能

免费域名
快速创建人工智能网站
无需任何技术技能
30天退款保证
创建作品集网站 来展示你的技能

选择最适合您的投资组合构建方案

获取顺利起步所需的一切。使用免费域名和免费邮箱打造您的品牌。使用 AI 建站工具或设计师精心设计的模板创建您的网站。
84% 折扣
Premium 建站助手
建站所需，一次备齐
CNY  14.99 /月

+3 个月赠期

只需 CNY 719.52 即可获得 48 个月（原价 CNY 4,559.52）。续订价格为 CNY 80.99/月。
创建1个网站
2 GB 存储空间用于存储您的文件
每个网站1个邮箱 - 免费使用一年

Premium的全部功能：

免费域名 1 年
使用AI建站助手，建站只需几分钟
从 300+ 个设计师制作的模板中进行选择
只需点击几下即可使用 AI 创建和发送电子邮件营销活动
使用 SEO、电子邮件和营销工具更快地发展您的业务
使用移动编辑随时更新您的网站
最热门
84% 折扣
Business 建站助手
利用先进的AI工具和电子商务功能实现增长
CNY  21.99 /月

+3 个月赠期

只需 CNY 1,055.52 即可获得 48 个月（原价 CNY 6,671.52）。续订价格为 CNY 124.99/月。
创建50个网站
50 GB 存储空间用于存储您的文件
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年

Premium的全部功能，此外还有：

销售多达 1000 种产品并轻松管理您的商店
零交易费，保留 100% 的利润
提供 100 多种支付方式，吸引更多客户
通过实时分析跟踪性能
使用内置 Printful 集成，销售定制商品
使用我们的 AI 文本编辑器润色您的副本
使用 AI 图像生成器创建出色的视觉效果
使用我们的 AI 博客文章生成器分享您的故事
使用我们的 AI 产品生成器上传图片、生成描述
使用 AI 徽标生成器快速设计您的品牌标识
使用 AI SEO 助手优化您的内容
利用个人简介网站将点击转化为客户
创建网站只需 3 个简单步骤

1.选择创建方式

1.选择创建方式

让 AI 为您生成一个作品集网站，或从 300 个完全可定制的模板中选择。

2.自定义网站

保留你喜欢的。舍弃不喜欢的。轻松移动元素，尝试不同的配色方案和字体。无需编码或网页设计技能。

3.上线

为你的企业或项目选择最合适的域名，推出同时包揽性能和安全性，且值得信赖的全新网站。
1.选择创建方式
人工智能投资组合生成器

人工智能投资组合生成器

只需回答几个问题，即可在几秒钟内获得一个结构清晰、独具特色的网站，其中包含所有相关页面。还在为如何描述您的项目而苦恼吗？使用 AI 文字生成器生成文本，再借助 AI 图像生成器使其更具吸引力。

使用专业的作品集网站模板展示您的作品

选择最适合您作品集的模板。您可以根据自己的喜好进行个性化定制，打造独一无二的作品集。不用担心，所有模板默认都支持移动设备。
打造个人品牌，成就长远成功

打造个人品牌，成就长远成功

监控和分析网站性能，以促进网站增长。
拓展客户群体——将社交媒体账号整合到您的作品集网站中。
借助人工智能SEO工具，提升搜索引擎排名，提高曝光率。
Bisi Otulana 摄影师

Hostinger网页制作器的价格和功能在市场上都处于领先地位。

Bisi Otulana

摄影师 | reflectionsinfocus.com

24小时全天候帮助你创建专业作品集

使用 150 个移动友好且完全可定制的网站模板之一，为网站搭配正确的市场印象。如果你需要任何帮助，请通过在线聊天，与我们的24小时全天候客户成功团队取得联系，或直接给AI助理留言。
24小时全天候帮助你创建专业作品集

作品集网站构建解决方案

今天就开始创建你的网站。使用Hostinger AI网页制作器，让建站比你想象的更容易

作品集网站制作常见问题解答

查找有关作品集网站的最常见问题的答案。

什么是作品集网站？

为什么在线作品集很重要？

如何制作作品集网站？

制作在线作品集需要多少钱？

我的作品集网站需要域名吗？

构建作品集是否需要编程和技术知识？

我应该包含哪些页面？

我的作品集网站是否支持移动设备访问？

