Web stranica je savršena platforma za predstavljanje vaše kreativnosti potencijalnim klijentima i poslodavcima diljem svijeta. Možete svojoj publici dati uvid u ono što možete stvoriti i koje usluge nudite.

To je također odličan način za uspostavljanje identiteta vašeg brenda, što vam daje prednost nad konkurencijom. Osim što predstavljate svoje najbolje projekte i dijelite svoje kontakt podatke, možete reći nešto o sebi kako biste pridobili klijente.

Konačno, posjedovanje profesionalnog online portfelja može povećati vaše prihode. Na primjer, možete postaviti stranicu za rezervaciju termina kako bi vas potencijalni klijenti lakše pronašli. Alternativno, prodajte svoj rad putem web stranice i prihvaćajte plaćanja online – s Hostinger Website Builderom možete prodati do 1000 proizvoda i zadržati svu dobit za sebe jer ne naplaćujemo nikakve transakcijske naknade.