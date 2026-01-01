ลดสูงสุดถึง 79% สำหรับ
โปรแกรมสร้างเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอ
สร้างเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอ เพื่อแสดงทักษะของคุณ
ชื่อโดเมนฟรี
สร้างเว็บไซต์ด้วย AI อย่างรวดเร็ว
ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิค
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
สร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์ของคุณได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน
1. เลือกวิธีการสร้าง
ให้ AI สร้างเว็บไซต์ Portfolio ให้คุณ หรือเลือกจาก 300 เทมเพลตที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
2. ปรับแต่งพอร์ตโฟลิโอของคุณ
เก็บสิ่งที่คุณชอบ เปลี่ยนสิ่งที่คุณไม่ชอบ ย้ายองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวาง และทดลองใช้สีและแบบอักษรต่างๆ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดหรือการออกแบบเว็บไซต์
3. เริ่มถ่ายทอดสด
เริ่มต้นสร้างพอร์ตโฟลิโอของคุณและตั้งชื่อโดเมนแบบกำหนดเองได้ในไม่กี่คลิก มั่นใจได้เลยว่าเราจะดูแลเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างเต็มที่
สร้างพอร์ตโฟลิโอด้วย AI
เพียงตอบคำถามไม่กี่ข้อ คุณก็จะได้เว็บไซต์ที่ไม่ซ้ำใครและมีโครงสร้างที่ดี พร้อมหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในไม่กี่วินาที ต้องการไอเดียในการอธิบายโครงการของคุณหรือไม่? ใช้เครื่องมือเขียนข้อความ AI เพื่อสร้างข้อความ และทำให้ข้อความน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือสร้างภาพ AI
แสดงผลงานของคุณด้วยเทมเพลตเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอระดับมืออาชีพ
เลือกเทมเพลตที่สมบูรณ์แบบสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณ ปรับแต่งได้ตามใจชอบเพื่อให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ต้องกังวล – เทมเพลตทั้งหมดรองรับการใช้งานบนมือถือโดยอัตโนมัติ
ผลงาน
สร้างแบรนด์ส่วนตัวของคุณเพื่อความสำเร็จในระยะยาว
ตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการเติบโตของเว็บไซต์
เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น – ผสานรวมโปรไฟล์โซเชียลมีเดียเข้ากับเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอของคุณ
ติดอันดับสูงขึ้นในเครื่องมือค้นหาและมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือ SEO ที่ใช้ AI
Hostinger Website Builder เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ดีที่สุดในแง่ของราคาและความสามารถที่มอบให้
บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอระดับมืออาชีพ
ต้องการความช่วยเหลือในการใช้งานแพลตฟอร์มหรือค้นหาฟีเจอร์ต่างๆ ใช่ไหม? แชทกับผู้ช่วย AI ของเราได้เลย สำหรับคำถามอื่นๆ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของเรา ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณตลอด 24 ชั่วโมง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอ
ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอ