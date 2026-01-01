En hjemmeside er en perfekt platform til at vise din kreativitet frem for potentielle kunder og arbejdsgivere over hele verden. Du kan give dit publikum et glimt af, hvad du kan skabe, og hvilke tjenester du tilbyder.

Det er også en fantastisk måde at etablere din brandidentitet, hvilket giver dig en fordel i forhold til konkurrenterne. Udover at vise dine bedste projekter og dele dine kontaktoplysninger, kan du fortælle lidt om dig selv for at vinde kunder over.

Endelig kan en professionel online portefølje øge din indkomst. For eksempel kan du oprette en tidsbestillingsside, så det er lettere for potentielle kunder at finde dig. Alternativt kan du sælge dit arbejde via hjemmesiden og acceptere betalinger online – med Hostinger Website Builder kan du sælge op til 1000 produkter og beholde hele overskuddet for dig selv, da vi ikke opkræver transaktionsgebyrer.