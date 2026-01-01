Một trang web là nền tảng hoàn hảo để thể hiện sự sáng tạo của bạn với khách hàng tiềm năng và nhà tuyển dụng trên toàn thế giới. Bạn có thể cho khán giả thấy được những gì bạn có thể tạo ra và những dịch vụ bạn cung cấp.

Đây cũng là một cách tuyệt vời để xây dựng thương hiệu của bạn, giúp bạn có lợi thế hơn so với đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh việc giới thiệu những dự án tốt nhất và chia sẻ thông tin liên hệ, bạn có thể kể một chút về bản thân để thu hút khách hàng.

Cuối cùng, việc sở hữu một portfolio trực tuyến chuyên nghiệp có thể giúp tăng thu nhập của bạn. Ví dụ, bạn có thể thiết lập một trang đặt lịch hẹn để khách hàng tiềm năng dễ dàng tìm thấy bạn hơn. Hoặc, bạn có thể bán tác phẩm của mình thông qua trang web và chấp nhận thanh toán trực tuyến – với Hostinger Website Builder, bạn có thể bán tới 1000 sản phẩm và giữ toàn bộ lợi nhuận vì chúng tôi không tính bất kỳ phí giao dịch nào.