Trình tạo trang web Portfolio

Tạo một trang web portfolio để giới thiệu kỹ năng của bạn

Tên miền miễn phí
Tạo website nhanh chóng bằng AI
Không cần kỹ năng kỹ thuật.
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Tạo một trang web portfolio để giới thiệu kỹ năng của bạn

Hãy hành động với ưu đãi lớn nhất của chúng tôi

Nhận mọi thứ bạn cần để khởi đầu suôn sẻ. Xây dựng thương hiệu của bạn với tên miền và email miễn phí. Tạo trang web của bạn bằng trình tạo AI hoặc các mẫu có sẵn của nhà thiết kế.
GIẢM GIÁ 80%
Premium Website Builder
Có đủ mọi thứ bạn cần để tạo trang web
196.900  VNĐ
39.900  VNĐ /th

+3 tháng miễn phí

Ưu đãi có thời hạn
Nhận 48 tháng với giá 1.915.200 VNĐ (giá thường 9.451.200 VNĐ). Gia hạn với 135.900 VNĐ/th.
Tạo 1 trang web
2 GB dung lượng cho các tệp
1 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Premium:

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Xây dựng trang web trong vài phút với AI Website Builder
Chọn từ hơn 300 mẫu do nhà thiết kế tạo
Tạo và gửi chiến dịch email bằng AI chỉ với vài nhấp chuột
Phát triển nhanh hơn với các công cụ SEO, email và tiếp thị doanh nghiệp
Cập nhật trang web bất cứ lúc nào với tính năng chỉnh sửa trên thiết bị di động
Phổ biến nhất
GIẢM GIÁ 75%
Business Website Builder
Phát triển với các công cụ AI và tính năng thương mại điện tử
241.900  VNĐ
60.900  VNĐ /th

+3 tháng miễn phí

Ưu đãi có thời hạn
Nhận 48 tháng với giá 2.923.200 VNĐ (giá thường 11.611.200 VNĐ). Gia hạn với 196.900 VNĐ/th.
Tạo 50 trang web
50 GB dung lượng cho các tệp
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Premium, cộng thêm:

Bán tới 1000 sản phẩm và quản lý cửa hàng của bạn một cách dễ dàng
Giữ lại 100% lợi nhuận với miễn phí giao dịch
Cung cấp hơn 100 phương thức thanh toán để tiếp cận nhiều khách hàng hơn
Theo dõi hiệu suất với phân tích trực tiếp
Bán hàng hóa đặt riêng với tích hợp Printful
Trau chuốt nội dung bằng trình soạn thảo văn bản AI
Tạo hình ảnh nổi bật bằng trình tạo hình ảnh AI
Chia sẻ câu chuyện của bạn với trình tạo bài đăng trên blog AI
Tải lên hình ảnh và tạo mô tả bằng trình tạo sản phẩm AI của chúng tôi
Thiết kế nhận diện thương hiệu nhanh chóng với trình tạo logo AI
Tối ưu hóa nội dung với Trợ lý SEO AI
Biến lượt nhấp chuột thành khách hàng bằng liên kết trong tiểu sử
Xây dựng danh mục đầu tư trực tuyến của bạn chỉ với 3 bước đơn giản

1. Chọn cách xây dựng

1. Chọn cách xây dựng

Hãy để AI tạo ra trang hồ sơ năng lực cho bạn hoặc chọn từ 300 mẫu có thể tùy chỉnh hoàn toàn.

2. Tùy chỉnh danh mục đầu tư của bạn

Giữ lại những gì bạn thích. Thay đổi những gì bạn không thích. Dễ dàng di chuyển các phần tử bằng trình chỉnh sửa kéo thả và thử nghiệm với các màu sắc và phông chữ khác nhau. Không cần kỹ năng lập trình hay thiết kế web.

3. Phát sóng

Khởi tạo portfolio của bạn và thiết lập tên miền tùy chỉnh chỉ với vài cú nhấp chuột. Hãy yên tâm, chúng tôi đảm bảo an ninh và hiệu suất cho trang web của bạn.
1. Chọn cách xây dựng
Công cụ tạo danh mục đầu tư với trí tuệ nhân tạo

Công cụ tạo danh mục đầu tư với trí tuệ nhân tạo

Chỉ cần trả lời một vài câu hỏi và bạn sẽ có ngay một trang web độc đáo và được cấu trúc tốt với đầy đủ các trang cần thiết chỉ trong vài giây. Cần ý tưởng để mô tả dự án của bạn? Sử dụng trình soạn thảo AI để tạo văn bản và làm cho nó hấp dẫn hơn với trình tạo hình ảnh AI.

Trưng bày tác phẩm của bạn với mẫu website portfolio chuyên nghiệp.

Hãy chọn mẫu hoàn hảo cho portfolio của bạn. Tùy chỉnh theo ý muốn để tạo nên sự độc đáo. Đừng lo lắng – tất cả các mẫu đều tương thích với thiết bị di động theo mặc định.
Xây dựng thương hiệu cá nhân để đạt được thành công lâu dài.

Xây dựng thương hiệu cá nhân để đạt được thành công lâu dài.

Theo dõi và phân tích hiệu suất trang web để thúc đẩy sự phát triển của trang web.
Tiếp cận nhiều khách hàng hơn – tích hợp các hồ sơ mạng xã hội vào trang web giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của bạn.
Tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm và hiển thị nhiều hơn với các công cụ SEO AI.
Bisi Otulana Nhiếp ảnh gia

Hostinger Website Builder là một trong những công cụ tốt nhất xét về giá cả và các tính năng mà nó cung cấp.

Bisi Otulana

Nhiếp ảnh gia | reflectionsinfocus.com

Hỗ trợ 24/7 để tạo được Portfolio chuyên nghiệp

Bạn cần trợ giúp điều hướng nền tảng hoặc tìm kiếm các tính năng cụ thể? Hãy trò chuyện với trợ lý AI của chúng tôi. Đối với bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, luôn sẵn sàng trợ giúp bạn 24/7.
Hỗ trợ 24/7 để tạo được Portfolio chuyên nghiệp

Giải pháp xây dựng trang web portfolio

Khởi tạo trang web portfolio của bạn ngay hôm nay. Việc này dễ hơn bạn nghĩ với công cụ tạo portfolio của Hostinger.

Câu hỏi thường gặp về công cụ tạo website portfolio

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về website portfolio.

Trang web giới thiệu portfolio là gì?

Tại sao portfolio trực tuyến lại quan trọng?

Làm thế nào để tạo một trang web portfolio?

Chi phí để tạo một portfolio trực tuyến là bao nhiêu?

Tôi có cần tên miền cho trang web giới thiệu portfolio của mình không?

Liệu kiến thức lập trình và kỹ thuật có cần thiết để xây dựng portfolio không?

Tôi nên bao gồm những trang nào?

Trang web giới thiệu portfolio của tôi có tương thích với thiết bị di động không?

