Situs web adalah platform yang sempurna untuk memamerkan kreativitas Anda kepada calon klien dan pemberi kerja di seluruh dunia. Anda dapat memberi audiens Anda gambaran tentang apa yang dapat Anda ciptakan dan layanan apa yang Anda tawarkan.

Ini juga merupakan cara yang bagus untuk membangun identitas merek Anda, memberi Anda keunggulan dibandingkan pesaing. Selain memamerkan proyek terbaik Anda dan membagikan detail kontak Anda, Anda dapat menceritakan sedikit tentang diri Anda untuk membantu memenangkan hati klien.

Terakhir, memiliki portofolio online profesional dapat meningkatkan pendapatan Anda. Misalnya, Anda dapat membuat halaman pemesanan janji temu sehingga lebih mudah bagi calon klien untuk menemukan Anda. Atau, jual karya Anda melalui situs web dan terima pembayaran online – dengan Hostinger Website Builder, Anda dapat menjual hingga 1000 produk dan menyimpan semua keuntungan untuk diri Anda sendiri karena kami tidak mengenakan biaya transaksi apa pun.