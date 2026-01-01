Όχι, δεν χρειάζεται να γνωρίζετε προγραμματισμό και να έχετε τεχνικές γνώσεις για να δημιουργήσετε ένα διαδικτυακό χαρτοφυλάκιο. Στην πραγματικότητα, αρκεί να έχετε μια ιδέα και να την περιγράψετε με μερικές απλές προτάσεις στη γεννήτρια χαρτοφυλακίου AI που διαθέτουμε. Εναλλακτικά, πρέπει απλώς να επιλέξετε από τα 300 έτοιμα προς χρήση πρότυπα.

Έπειτα, παίξτε με τα χρώματα και τις γραμματοσειρές και μετακινήστε τα στοιχεία με έναν επεξεργαστή ιστότοπου drag-and-drop. Χάρη στο Smart Grid, ο σχεδιασμός σας θα φαίνεται ανάλογος.

Προσφέρουμε επίσης μια ποικιλία εργαλείων AI - δημιουργήστε περιεχόμενο με τον AI Κειμενογράφο, προσθέστε συναρπαστικά γραφικά με τον Δημιουργό Εικόνων AI, προβλέψτε τη συμπεριφορά των χρηστών με το AI Heatmap και αυξήστε την επισκεψιμότητα με τις λειτουργίες AI SEO. Το online portfolio maker μας υποστηρίζει επίσης δημοφιλή εργαλεία μάρκετινγκ τρίτων, για παράδειγμα, προσθήκη WhatsApp στην ιστοσελίδα για ευκολότερη επικοινωνία με τους πελάτες.

Αν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια, κάντε μια ερώτηση στον AI Βοηθό μας ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών 24/7.