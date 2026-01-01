Não, não precisa de ter conhecimentos de programação e experiência técnica para criar um portefólio online. Na verdade, só precisa de ter uma ideia e descrevê-la em algumas frases simples ao nosso gerador de portefólio com IA. Alternativamente, basta escolher entre 300 templates prontos a usar.

Depois, experimente com cores e tipos de letra, e mova os elementos com um editor de sites de arrastar e largar. Graças ao Smart Grid, o seu design ficará proporcional.

Também oferecemos uma variedade de ferramentas de IA – crie conteúdo com o Escritor de IA, adicione visuais cativantes com o Gerador de Imagens com IA, preveja o comportamento do utilizador com o Mapa de Calor de IA, e direcione mais tráfego com os recursos de SEO com IA. O nosso criador de portefólios online também suporta ferramentas de marketing de terceiros populares, por exemplo, adicionar o WhatsApp ao site para uma comunicação mais fácil com o cliente.

Caso precise de ajuda, coloque uma questão ao nosso Assistente de IA ou contacte o Sucesso do Cliente 24/7.