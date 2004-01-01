ウェブサイトは、世界中の潜在的な顧客や雇用主にあなたの創造性を披露するのに最適なプラットフォームです。ウェブサイトを通して、あなたの作品や提供しているサービスを視聴者に垣間見せることができます。

また、ウェブサイトはブランドアイデンティティを確立し、競合他社に差をつけるための優れた方法でもあります。最高のプロジェクトを紹介し、連絡先を共有するだけでなく、自分自身についても少し説明することで、クライアントを獲得しやすくなります。

最後に、プロフェッショナルなオンラインポートフォリオを持つことは、収入の増加につながります。例えば、予約ページを作成すれば、潜在的な顧客があなたを見つけやすくなります。あるいは、ウェブサイトで作品を販売し、オンラインで支払いを受けることもできます。Hostinger Website Builderを使えば、最大1000個の商品を販売でき、取引手数料がかからないため、利益をすべて自分のものにすることができます。