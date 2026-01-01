Strona internetowa to idealna platforma do zaprezentowania swojej kreatywności potencjalnym klientom i pracodawcom na całym świecie. Możesz dać swoim odbiorcom przedsmak tego, co potrafisz tworzyć i jakie usługi oferujesz.

To również świetny sposób na budowanie wizerunku marki, co da Ci przewagę nad konkurencją. Oprócz zaprezentowania swoich najlepszych projektów i udostępnienia danych kontaktowych, możesz opowiedzieć trochę o sobie, aby pomóc pozyskać klientów.

Posiadanie profesjonalnego portfolio online może zwiększyć Twoje dochody. Możesz na przykład skonfigurować stronę do rezerwacji spotkań, dzięki której potencjalni klienci łatwiej Cię znajdą. Możesz też sprzedawać swoje prace za pośrednictwem strony internetowej i przyjmować płatności online – dzięki Kreatorowi Stron Hostinger możesz sprzedać do 1000 produktów i zachować cały zysk dla siebie, ponieważ nie pobieramy żadnych opłat transakcyjnych.