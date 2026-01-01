Et nettsted er en perfekt plattform for å vise frem kreativiteten din til potensielle kunder og arbeidsgivere over hele verden. Du kan gi publikum et glimt av hva du kan lage og hvilke tjenester du tilbyr.

Det er også en fin måte å etablere merkeidentiteten din, noe som gir deg et forsprang på konkurrentene. I tillegg til å vise frem dine beste prosjekter og dele kontaktinformasjonen din, kan du fortelle litt om deg selv for å vinne kunder over.

Til slutt kan det å ha en profesjonell nettportefølje øke inntekten din. For eksempel kan du sette opp en timebookingside slik at det er enklere for potensielle kunder å finne deg. Alternativt kan du selge arbeidet ditt via nettstedet og godta betalinger på nett – med Hostinger Website Builder kan du selge opptil 1000 produkter og beholde all fortjenesten for deg selv, da vi ikke tar noen transaksjonsgebyrer.