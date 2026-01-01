Opptil 84% rabatt på

Porteføljenettstedskaper

Lag en porteføljenettside for å vise frem ferdighetene dine

Gratis domenenavn
Rask oppretting av AI-nettsteder
Ingen tekniske ferdigheter nødvendig
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Lag en porteføljenettside for å vise frem ferdighetene dine

Velg din perfekte porteføljebyggerplan

Få alt du trenger for en smidig start. Etabler merkevaren din med et gratis domene og en gratis e-post. Lag nettstedet ditt med en AI-bygger eller designerlagde maler.
84% AVSLAG
Premium nettsidebygger
Få det viktigste du trenger for å opprette en nettside
kr  24,99 /mnd

+3 mnd. gratis

Få 48 måneder for kr 1.199,52 (vanlig pris kr 7.535,52). Fornyes på kr 120,99/mnd.
Opprett 1 nettsted
2 GB lagringsplass for filene dine
1 postkasse per nettsted - gratis i 1 år

Premiumfordeler:

Gratis domene i 1 år
Bygg nettsider på få minutter med AI nettsidebygger
Velg mellom 300+ designerlagde maler
Lag og send e-postkampanjer med AI på noen få klikk
Voks raskere med verktøy for SEO, e-post og markedsføring av bedriften din
Oppdater nettsiden din når som helst med mobilredigering
Mest populær
84% AVSLAG
Business nettsidebygger
Voks med avanserte AI-verktøy og ecommerce-funksjoner
kr  36,99 /mnd

+3 mnd. gratis

Få 48 måneder for kr 1.775,52 (vanlig pris kr 11.039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
Opprett 50 nettsider
50 GB lagringsplass for filene dine
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt i Premium, pluss:

Selg opptil 1000 produkter og administrer butikken din enkelt
Behold 100% av fortjenesten din uten transaksjonsgebyrer
Tilby over 100 betalingsmetoder for å nå flere kunder
Følg med på resultatene med live-analyser
Selg tilpassede varer med innebygd Printful-integrasjon
Finpuss teksten din med vår AI-tekstredigerer
Lag enestående visuelle elementer med AI-bildegeneratoren
Del historien din med vår AI-blogginnleggsgenerator
Last opp bilder og generer beskrivelser med vår AI-produktgenerator
Design merkevareidentiteten din raskt med AI-logoprodusenten
Optimaliser innholdet ditt med AI SEO-assistenten
Gjør klikk om til kunder med en lenke i bioen
84% AVSLAG
Premium nettsidebygger
Få det viktigste du trenger for å opprette en nettside
kr  24,99 /mnd

+3 mnd. gratis

Få 48 måneder for kr 1.199,52 (vanlig pris kr 7.535,52). Fornyes på kr 120,99/mnd.
Opprett 1 nettsted
2 GB lagringsplass for filene dine
1 postkasse per nettsted - gratis i 1 år

Premiumfordeler:

Gratis domene i 1 år
Bygg nettsider på få minutter med AI nettsidebygger
Velg mellom 300+ designerlagde maler
Lag og send e-postkampanjer med AI på noen få klikk
Voks raskere med verktøy for SEO, e-post og markedsføring av bedriften din
Oppdater nettsiden din når som helst med mobilredigering
Mest populær
84% AVSLAG
Business nettsidebygger
Voks med avanserte AI-verktøy og ecommerce-funksjoner
kr  36,99 /mnd

+3 mnd. gratis

Få 48 måneder for kr 1.775,52 (vanlig pris kr 11.039,52). Fornyes på kr 205,99/mnd.
Opprett 50 nettsider
50 GB lagringsplass for filene dine
5 postkasser per nettside – gratis i 1 år

Alt i Premium, pluss:

Selg opptil 1000 produkter og administrer butikken din enkelt
Behold 100% av fortjenesten din uten transaksjonsgebyrer
Tilby over 100 betalingsmetoder for å nå flere kunder
Følg med på resultatene med live-analyser
Selg tilpassede varer med innebygd Printful-integrasjon
Finpuss teksten din med vår AI-tekstredigerer
Lag enestående visuelle elementer med AI-bildegeneratoren
Del historien din med vår AI-blogginnleggsgenerator
Last opp bilder og generer beskrivelser med vår AI-produktgenerator
Design merkevareidentiteten din raskt med AI-logoprodusenten
Optimaliser innholdet ditt med AI SEO-assistenten
Gjør klikk om til kunder med en lenke i bioen

Bygg din nettportefølje i 3 enkle trinn

1. Velg hvordan du vil bygge

1. Velg hvordan du vil bygge

La AI generere en unik nettside for deg, eller velg blant 300 fullt tilpassbare maler.

2. Tilpass porteføljen din

Behold det du liker. Endre det du ikke liker. Flytt enkelt elementer med en dra-og-slipp-editor og eksperimenter med forskjellige farger og fonter. Ingen kode- eller webdesignferdigheter kreves.

3. Gå live

Lanser porteføljen din og sett opp et tilpasset domenenavn med bare noen få klikk. Du kan være trygg på at vi har sikkerheten og ytelsen din dekket.
1. Velg hvordan du vil bygge
Porteføljeskaper med AI

Porteføljeskaper med AI

Bare svar på noen få spørsmål, og få et unikt og velstrukturert nettsted med alle relevante sider på sekunder. Trenger du ideer til hvordan du skal beskrive prosjektene dine? Bruk AI-skriver til å generere tekst og gjøre den mer engasjerende med AI-bildegeneratoren.

Vis frem arbeidet ditt med en profesjonell porteføljemal for nettsider

Velg den perfekte malen for porteføljen din. Tilpass den så mye du vil for å gjøre den unik. Ikke bekymre deg – alle er mobilvennlige som standard.
Portefølje
All portfolio templates
All portfolio templates
All portfolio templates
All portfolio templates
Styrk ditt personlige merke for langsiktig suksess

Styrk ditt personlige merke for langsiktig suksess

Overvåk og analyser nettstedets ytelse for å øke nettstedets vekst.
Nå ut til flere kunder – integrer profiler på sosiale medier i porteføljesiden din.
Ranger høyere på søkemotorer og bli mer synlig med AI SEO-verktøy.
Bisi Otulana Fotograf

Hostinger Website Builder er **en av de beste** når det gjelder pris og funksjoner.

Bisi Otulana

Fotograf | reflectionsinfocus.com

Døgnåpen hjelp til å lage en profesjonell portefølje

Trenger du hjelp med å navigere på plattformen eller finne bestemte funksjoner? Chat med vår AI-assistent. Hvis du har andre spørsmål, kan du kontakte vårt kundeserviceteam, som er klare til å hjelpe deg døgnet rundt.
Døgnåpen hjelp til å lage en profesjonell portefølje

Løsning for å bygge porteføljenettsteder

Lanser porteføljenettstedet ditt i dag. Det er enklere enn du tror med Hostinger porteføljeskaper.

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews

Vanlige spørsmål om porteføljenettsideskaper

Finn svar på de vanligste spørsmålene om porteføljenettsteder.

Hva er en porteføljenettside?

Hvorfor er en portefølje på nett viktig?

Hvordan lage en porteføljenettside?

Hvor mye koster det å lage en portefølje på nett?

Trenger jeg et domenenavn til porteføljenettstedet mitt?

Er koding og teknisk kunnskap nødvendig for å bygge en portefølje?

Hvilke sider bør jeg inkludere?

Vil porteføljenettstedet mitt være mobilvennlig?

Vi bryr oss om ditt personvern

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at siden skal fungere skikkelig og for å få data om hvordan du samhandler med den, samt for markedsføringsformål. Ved å godta samtykker du i å lagre informasjonskapsler på enheten din for annonsemålretting, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler.