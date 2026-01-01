עד 84% הנחה על

יוצר אתרי תיק עבודות

צור אתר תיק עבודות כדי להציג את כישוריך

שם דומיין חינמי
יצירת אתר אינטרנט מהירה של בינה מלאכותית
אין צורך בכישורים טכניים
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
צור אתר תיק עבודות כדי להציג את כישוריך

בחרו את תוכנית בניית תיקי העבודות המושלמת שלכם

קבלו את כל מה שאתם צריכים להתחלה חלקה. ביססו את המותג שלכם עם דומיין חינמי וכתובת אימייל חינמית. צרו את האתר שלכם בעזרת בונה בינה מלאכותית או תבניות שעוצבו על ידי מעצבים.
84% הנחה
בונה אתרים Premium
כל מה שצריך כדי לבנות אתר
7.99  ₪ /חודש

+3 חודש/ים חינם

קבלו 48 חודשים עבור 383.52 ₪ (מחיר רגיל 2,351.52 ₪). מתחדש ב-40.99 ₪/חודש.
צור אתר אינטרנט אחד
2 GB אחסון לקבצים שלכם
1 תיבת דואר אלקטרוני לכל אתר – חינם לשנה ראשונה

הטבות Premium:

דומיין בחינם לשנה אחת
צרו אתרים תוך דקות עם בונה אתרים מבוסס AI
בחרו מתוך למעלה מ-300 תבניות בעיצוב מקצועי
צרו ושלחו קמפייני אימייל עם AI בכמה לחיצות
צמחו מהר יותר עם כלים ל־SEO, לאימייל, ולשיווק העסק שלכם
עדכנו את האתר שלכם בכל עת עם עריכה בנייד
הפופולרי ביותר
83% הנחה
בונה אתרים Business
צמחו עם כלי AI מתקדמים ותכונות ecommerce
11.99  ₪ /חודש

+3 חודש/ים חינם

קבלו 48 חודשים עבור 575.52 ₪ (מחיר רגיל 3,407.52 ₪). מתחדש ב-62.99 ₪/חודש.
צרו 50 אתרים
50 GB אחסון לקבצים שלכם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

כל מה שב-Premium, בנוסף:

מכירת עד 1000 מוצרים ונהל את החנות שלך בקלות
שמרו 100% מהרווחים שלכם ללא עמלות עסקה
הציעו 100+ אמצעי תשלום כדי להגיע ליותר לקוחות
עקבו אחר הביצועים עם נתוני זמן אמת
מכרו מוצרים ממותגים בהתאמה אישית עם אינטגרציה מובנית ל־Printful
לטשו את הטקסט שלכם עם עורך הטקסט AI שלנו
צרו תמונות יוצאות דופן בעזרת מחולל תמונות AI
שתפו את הסיפור שלכם עם יוצר פוסטים לבלוג AI שלנו
העלו תמונות וצרו תיאורים עם מחולל המוצרים AI שלנו
עצבו את זהות המותג שלכם במהירות בעזרת יוצר לוגואים AI
בצעו אופטימיזציה לתוכן שלכם עם עוזר SEO מבוסס AI
הפכו קליקים ללקוחות בעזרת קישור בביו
בנה את תיק העבודות המקוון שלך ב-3 שלבים פשוטים

1. בחרו כיצד לבנות

1. בחרו כיצד לבנות

תנו ל־AI ליצור עבורכם אתר פורטפוליו, או בחרו מתוך 300 תבניות הניתנות להתאמה מלאה.

2. התאם אישית את תיק העבודות שלך

שמור את מה שאתה אוהב. שנה את מה שאתה לא אוהב. הזז בקלות אלמנטים בעזרת עורך גרירה ושחרור והתנסה בצבעים וגופנים שונים. אין צורך בכישורי קידוד או עיצוב אתרים.

3. שידור חי

השיקו את תיק העבודות שלכם והגדירו שם דומיין מותאם אישית בכמה לחיצות בלבד. היו סמוכים ובטוחים, אנחנו דואגים לאבטחה ולביצועים שלכם.
1. בחרו כיצד לבנות
יוצר תיקי עבודות עם בינה מלאכותית

יוצר תיקי עבודות עם בינה מלאכותית

פשוט ענו על כמה שאלות וקבלו אתר אינטרנט ייחודי ומובנה היטב עם כל הדפים הרלוונטיים תוך שניות. צריכים רעיונות כיצד לתאר את הפרויקטים שלכם? השתמשו בכלי כתיבה מבוסס בינה מלאכותית כדי ליצור טקסט ולהפוך אותו למרתק יותר בעזרת מחולל תמונות מבוסס בינה מלאכותית.

הציגו את עבודתכם בעזרת תבנית אתר תיק עבודות מקצועית

בחרו את התבנית המושלמת לתיק העבודות שלכם. התאימו אותה אישית ככל שתרצו כדי להפוך אותה לייחודית. אל דאגה - כולם מותאמים למובייל כברירת מחדל.
תיק עבודות
All portfolio templates
All portfolio templates
All portfolio templates
All portfolio templates
פתחו את המותג האישי שלכם להצלחה ארוכת טווח

פתחו את המותג האישי שלכם להצלחה ארוכת טווח

ניטור וניתוח ביצועי אתר כדי להגביר את צמיחת האתר.
להגיע ליותר לקוחות – שלבו פרופילים במדיה חברתית באתר תיק העבודות שלכם.
דרגו גבוה יותר במנועי חיפוש והיו גלויים יותר בעזרת כלי SEO של בינה מלאכותית.
Bisi Otulana צַלָם

בונה אתרים של Hostinger הוא **אחד הטובים ביותר** מבחינת המחיר והיכולות שהוא מספק.

Bisi Otulana

צַלָם | reflectionsinfocus.com

עזרה 24/7 ביצירת תיק עבודות מקצועי

צריכים עזרה בניווט בפלטפורמה או במציאת תכונות מסוימות? צ'אט עם עוזר הבינה המלאכותית שלנו. לכל שאלה נוספת, פנו לצוות הצלחת הלקוחות שלנו, שמוכן לעזור לכם 24/7.
עזרה 24/7 ביצירת תיק עבודות מקצועי

פתרון לבניית אתרי תיק עבודות

השיקו את אתר תיק העבודות שלכם עוד היום. זה קל יותר ממה שאתם חושבים עם יוצר תיקי העבודות של Hostinger.

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews

שאלות נפוצות על יוצר אתרי תיק עבודות

מצא תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לאתרי תיק עבודות.

מהו אתר אינטרנט לתיק עבודות?

למה חשוב לתיק עבודות מקוון?

איך ליצור אתר אינטרנט לתיק עבודות?

כמה עולה ליצור תיק עבודות אונליין?

האם אני צריך שם דומיין לאתר תיק העבודות שלי?

האם ידע טכני וקידוד הכרחיים לבניית תיק עבודות?

אילו עמודים עליי לכלול?

האם אתר תיק העבודות שלי יהיה ידידותי למובייל?

